Τι έγινε στο γλέντι του Ολυμπιακού; Ο Φουρνιέ έφαγε τα πρώτα του πανέρια στη Λιόλιου και ο Βεζένκοφ έγινε «πρώτο όνομα»

Ολυμπιακός ολοκλήρωσε ιδανικά τη σεζόν, κατακτώντας το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του (και 4ο την τελευταία πενταετία) και το γιόρτασε με ένα επικό, «ερυθρόλευκο» γλέντι μέχρι πρωίας στα μπουζούκια.

Παίκτες, τεχνικό επιτελείο και διοίκηση βρέθηκαν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Κατερίνα Λιόλιου, μετατρέποντας το μαγαζί σε... ΣΕΦ.

Το βάπτισμα του πυρός για τον Φουρνιέ

Το πρόσωπο της βραδιάς δεν ήταν άλλος από τον Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σταρ και MVP των τελικών της Basket League, φρόντισε να προϊδεάσει τους ακολούθους του στα social media, γράφοντας γεμάτος ανυπομονησία:

«Τα μπουζούκια θα είναι διαφορετικά απόψε. Η πρώτη μου φορά».

Όπως φάνηκε, ο Γάλλος εγκλιματίστηκε στο ελληνικό πρωταθλητικό κλίμα.

Bouzoukia gonna hit different tonight. My first one🤣🤣 — Evan Fournier (@EvanFourmizz) June 13, 2026

Κούπες στην πίστα και ο Βεζένκοφ στο μικρόφωνο

Η ατμόσφαιρα έγινε εκρηκτική όταν στην πίστα ανέβηκαν τόσο το τρόπαιο της Stoiximan GBL όσο και αυτό της Euroleague. Η Κατερίνα Λιόλιου έδωσε τα συγχαρητήριά της στους «νικητές της χρονιάς», με τον κόσμο να απαντά με ρυθμικά συνθήματα.

Αποθεώθηκε η εκτέλεση του τραγουδιού «Νοικιάστηκε», το οποίο έχει γίνει το απόλυτο soundtrack των «ερυθρόλευκων» πανηγυρισμών μετά από μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες στις έδρες των αντιπάλων τους.

Ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε το μικρόφωνο και έδωσε τον ρυθμό τραγουδώντας το σύνθημα «Παίρνω θέση στην κερκίδα». Αυτό ήρθε ως συνέχεια της κίνησης του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος είχε κάνει ακριβώς το ίδιο λίγες μέρες νωρίτερα στο Δημοτικό Θέατρο, κατά τα επινίκια για την Euroleague.