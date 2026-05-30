Επεισόδια στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του Champions League: Δακρυγόνα και επιθέσεις με γκλοπ

Επεισόδια καταγράφηκαν πριν από το Champions League, στο Παρίσι, τα οποία προκλήθηκαν από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ένταση ξεκίνησε ανάμεσα σε φιλάθλους και αστυνομικούς. Δακρυγόνα και επιθέσεις με γκλομπ χρησιμοποιήθηκαν εναντίον των συγκεντρωμένων φιλάθλων που είχαν μαζευτεί για να παρακολουθήσουν τον αγώνα σε γιγαντοοθόνες έξω από μπαρ και καφέ.

Ο Κάι Χάβερτς έδωσε το προβάδισμα στην Άρσεναλ στο 6ο λεπτό, προκαλώντας σκηνές χάους ανάμεσα στους Γάλλους φιλάθλους στην πατρίδα τους.

«Τα επεισόδια ξεκίνησαν μόλις η Άρσεναλ έκανε το 1-0», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

May 30, 2026

«Καρέκλες και μπουκάλια εκτοξεύτηκαν προς την αστυνομία, η οποία στη συνέχεια επενέβη για να πραγματοποιήσει συλλήψεις.»

Ορισμένοι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν κατάφεραν να σκαρφαλώσουν σε σκαλωσιές κοντά στη Rue de Rivoli, έναν από τους βασικούς εμπορικούς δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Αυτό οδήγησε σε νέα ένταση, καθώς οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τους κατεβάσουν.

Συμπλοκές σημειώθηκαν και κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ενώ ορισμένα καφέ έκλεισαν τις τηλεοράσεις τους.



