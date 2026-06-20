Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις του Σπανούλη για τα «παράθυρα» του Ιουλίου ενόψει Μουντομπάσκετ

O Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας που θα συμμετάσχουν στα ματς με Ρουμανία (Οραντέα, 2/7, 19:00) και με Πορτογαλία (Sunel Arena, 5/7, 19:30) στα «παράθυρα» του Ιουλίου, ενόψει του Mundobasket 2027.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, κάλεσε 15 παίκτες για την προετοιμασία που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό της Γλυφάδας από την ερχόμενη Τρίτη 23/6 και με προγραμματισμένη την παρουσία όλων των παικτών από την Πέμπτη 25/6.

Μέχρι στιγμής, η «γαλανόλευκη» έχει απολογισμό τρεις νίκες και μία ήττα στους τέσσερις πρώτους αγώνες (3-1), επίδοση που την έχει φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας

Οι παίκτες που κάλεσε ο Βασίλης Σπανούλης είναι: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος , Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας , Δημήτρης Φλιώνης, Όμηρος Νετζήπογλου, Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ, Νίκος Τουλιάτος.