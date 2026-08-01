Γαλανόλευκος θρίαμβος: Χρυσές οι αδερφές Αλεξανδρή - Παγκόσμιες οι Κορασίδες στο πόλο

Η Ελλάδα πανηγυρίζει έναν ιστορικό, διπλό θρίαμβο στον υγρό στίβο, αποδεικνύοντας πως η καρδιά του ελληνικού αθλητισμού χτυπάει δυνατά στην κορυφή του κόσμου.

Ιστορική επιστροφή με χρυσό για τις Αδερφές Αλεξανδρή

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης, η Άννα-Μαρία και η Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή έγραψαν τη δική τους ιστορία. Στην πρώτη τους συμμετοχή με τα γαλανόλευκα μετά τον επαναπατρισμό τους από την Αυστρία έπειτα από 14 χρόνια, κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του τεχνικού Ντουέτου.

Εκτελώντας ένα αψεγάδιαστο πρόγραμμα υπό τους ήχους της «Λίμνης των Κύκνων», χάρισαν στην Ελλάδα το παρθενικό της χρυσό στο συγκεκριμένο αγώνισμα (και 13ο συνολικά στον θεσμό). Η πιο δυνατή εικόνα, ωστόσο, καταγράφηκε στην εξέδρα, με τη μητέρα και την αδερφή τους, Βασιλική, να παρακολουθούν τον θρίαμβο με δάκρυα στα μάτια.

Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες οι Κορασίδες στο Πόλο

Την ίδια ώρα, ο εθνικός ύμνος αντηχούσε περήφανα και στο Ζάγκρεμπ. Η Εθνική ομάδα πόλο Κορασίδων Κ16 του Αργύρη Θεοδωρόπουλου ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, εκθρονίζοντας την κάτοχο του τίτλου, Ισπανία, με σκορ 11-7.

Ο τελικός είχε πάρει τον δρόμο του από το τρίτο οκτάλεπτο, όταν η «γαλανόλευκη» κυριαρχία έφερε τη διαφορά στο +6. Η επιθετική πολυφωνία "κούμπωσε" ιδανικά με την άμυνα, εκεί όπου η Ανδριάνα Κοντάκου ξεχώρισε με 5 καθοριστικές αποκρούσεις. Το τουρνουά ολοκληρώθηκε με την απόλυτη δικαίωση για την αρχηγό της ομάδας, Αφροδίτη Μπιτσάκου, η οποία παρέλαβε πανάξια το βραβείο της πολυτιμότερης παίκτριας (MVP).