Το ελληνικό χωριό με το πιο παράξενο όνομα βρίσκεται στην Ήπειρο και είναι πολύ ορεινό

Από τα χιλιάδες χωριά της Ελλάδας, πολλά μοιράζονται κοινά ονόματα τα οποία αφορούν γεωγραφικά χαρακτηριστικά (ποτάμια, λόφοι, υψόμετρο), άλλα σημαντικούς ανθρώπους που γεννήθηκαν ή έδρασαν σε αυτά και άλλα αρχαιοελληνικά που έρχονται από τα βάθη του χρόνου ή ήρθαν να αντικαταστήσουν σλαβικά ονόματα από προηγούμενους αιώνες.

Έτσι, είναι πολύ πιθανό να έχετε βρει διάφορα χωριά στην περιοχή σας με ονόματα τύπου Ορεινή, Τριπόταμος, Διρρεύματα, Νεοχώρι, Μεσοχώρι, Βρύση, Ελία κτλ. Υπάρχουν και πάρα πολλά που παίρνουν το όνομά τους από αγίους και τοπικές εκκλησίες.

Υπάρχει όμως και ένα άλλο ηπειρώτικο χωριό, στον δήμο Δωδώνης, το οποίο έχει ένα πραγματικά πρωτότυπο μήνυμα. Πρόκειται για το χωριό ονόματι Αβγό.

Το εντυπωσιακό όνομα ενός ιστορικού τόπου

Το Αβγό είναι ένα πολύ όμορφο, ορεινό χωριό που βρίσκεται στις πλαγιές της Αετορράχης και θα το γνωρίζουν όσοι χρησιμοποιούν συχνά την Εγνατία Οδό. Μέχρι το 1928 ονομαζόταν Λεσσιανά, έκτοτε πήρε την ονομασία Αβγό.

Μάλιστα πρόκειται για ιστορικό τόπο καθώς στην ευρύτερη περιοχή διεξήχθηκαν σφοδρές μάχες κατά τους απελευθερωτικούς αγώνες του 1912-1913. Φαίνεται ότι η περιοχή εκεί υπήρξε κύρια θέση οχύρωσης του ελληνικού στρατού. Μάλιστα, το χωριό αυτό είχε καεί από τους Τούρκους τον Οκτώβριο του 1912, για να αναγνωριστεί ως κοινότητα λίγο αργότερα.

Το περίεργο όνομά του το Αβγό το παίρνει από έναν παρακείμενο λόφο με το ίδιο όνομα. Σύμφωνα με τις απογραφές των τελευταίων δεκαετιών, το Αβγό έχει γύρω στους 300 κατοίκους, ενώ το επίσημο πανηγύρι του γίνεται στις 17 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία.