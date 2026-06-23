Γιατί ο Σορτς ήθελε να φύγει από τον Παναθηναϊκό παρά την αποχώρηση του Άταμαν

Η αλήθεια είναι ότι η αποχώρηση του Τι Τζέι Σορτς από τον Παναθηναϊκό είχε αρχίσει να προδιαγράφεται εδώ και πολύ καιρό.
Οι υψηλές προσδοκίες που υπήρχαν πριν από την έναρξη της σεζόν και το «hype» που είχε δημιουργηθεί ύστερα από μια τρομερή σεζόν στην Παρί, διαλύθηκαν σαν... χάρτινος πύργος.
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