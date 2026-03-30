Γκάλης για θάνατο Γκούμα: «Το ελληνικό μπάσκετ έχασε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του»

Ο θάνατος του Βασίλη Γκούμα σκόρπισε θλίψη στον αθλητικό κόσμο και ιδιαίτερα σε ολόκληρη την μπασκετική οικογένεια της χώρας.
Ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.
Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, ο Νίκος Γκάλης, αποχαιρέτισε τον Βασίλη Γκούμα, χαρακτηρίζοντάς τον ως «μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του».
Αναλυτικά το «αντίο» Γκάλη στον Βασίλη Γκούμα:
«Με λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του σπουδαίου Βασίλη Γκούμα, το ελληνικό μπάσκετ έχασε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του.
Ειλικρινή συλλυπητήρια».
