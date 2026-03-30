Μενού

Γκάλης για θάνατο Γκούμα: «Το ελληνικό μπάσκετ έχασε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του»

Το «αντίο» του Νίκου Γκάλη σε μία από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού μπάσκετ, μέσα από ανάρτησή του στα social.

Reader symbol
Newsroom
Βασίλης Γκούμας
Ο Βασίλης Γκούμας με τη φανέλα της ΑΕΚ (αριστερά) | Εurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο θάνατος του Βασίλη Γκούμα σκόρπισε θλίψη στον αθλητικό κόσμο και ιδιαίτερα σε ολόκληρη την μπασκετική οικογένεια της χώρας.

Ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, ο Νίκος Γκάλης, αποχαιρέτισε τον Βασίλη Γκούμα, χαρακτηρίζοντάς τον ως «μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του».

Αναλυτικά το «αντίο» Γκάλη στον Βασίλη Γκούμα:

«Με λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του σπουδαίου Βασίλη Γκούμα, το ελληνικό μπάσκετ έχασε μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητές του.

Ειλικρινή συλλυπητήρια».

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ