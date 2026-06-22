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«Χάρηκα, αλλά έχω τις επιφυλάξεις μου»: Το σχόλιο της Λιάνας Κανέλλη για την επιστροφή Ομπράντοβιτς

Η Λιάνα Κανέλλη δήλωσε πως νιώθει έναν επιφυλακτικό ενθουσιασμό για τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

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Λιάνα Κανέλλη
Λιάνα Κανέλλη | Eurokinissi
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Η Λιάνα Κανέλλη, σε μία μικρή παρεκτροπή από τον πολιτικό σχολιασμό, δήλωσε ως οπαδός έναν μετρημένο ενθουσιασμό για τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Μιλώντας στο Action 24, κλήθηκε να σχολιάσει και τη μπασκετική επικαιρότητα, λέγοντας αστεϊζόμενη: «Τον λέγανε βασιλά, εγώ είμαι εναντίον της βασιλείας. Φαντάζομαι κορώνες και κάτι παθαίνω».

Συμπήρωσε όμως ακολούθως: «Χάρηκα πολύ για την επιστροφή, αλλά έχω τις επιφυλάξεις μου. Όχι για τον Ομπράντοβιτς, αλλά για τις ομάδες γενικώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από το κοινό, και τον τρόπο με τον οποίο τα "αφεντικά" λειτουργούν απέναντι στις ομάδες».

 

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