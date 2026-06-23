Ιορδανία - Αλγερία 1-2: Έφεραν τούμπα το ματς και πηγαίνουν στον τελικό πρόκρισης

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το πρώτο ημίχρονο, η Αλγερία έδειξε χαρακτήρα, ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στην Ιορδανία και πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 2-1, αποτέλεσμα που την κρατά ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης και την στέλνει σε «τελικό» απέναντι στην Αυστρία.

Την ίδια στιγμή, το αποτέλεσμα ευνόησε και την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, η οποία εξασφάλισε την πρώτη θέση στον 10ο όμιλο.

Οι Ιορδανοί απείλησαν μόλις στο πρώτο λεπτό, όταν η κεφαλιά του Ρασντάν πέρασε άουτ. Η Αλγερία στη συνέχεια πήρε τον έλεγχο και δημιούργησε τις καλύτερες ευκαιρίες του πρώτου μέρους, με τον Μαχρέζ να χάνει δύο σημαντικές στιγμές στο 20' και στο 33', αδυνατώντας να νικήσει τον τερματοφύλακα Αμπντουλάιλα.

Κόντρα στην εικόνα του αγώνα, η Ιορδανία κατάφερε να προηγηθεί στο 36ο λεπτό. Μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στον Ρασντάν, ο οποίος με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

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Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις από τον πάγκο, αναζητώντας την αντίδραση της ομάδας του. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε στο 54', όταν ο Μάζα επιχείρησε δυνατό σουτ, όμως ο Αμπντουλάιλα κράτησε το προβάδισμα της Ιορδανίας.

Η πίεση των Αλγερινών απέδωσε καρπούς στο 69'. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μαχρέζ, ο Μπενμπουαλί, που είχε περάσει ως αλλαγή, πήρε την κεφαλιά και ισοφάρισε σε 1-1, βάζοντας ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι.

Η Αλγερία συνέχισε να πιέζει και ολοκλήρωσε την ανατροπή με δεύτερο γκολ από στατική φάση, φτάνοντας σε ένα πολύτιμο τρίποντο που διατηρεί ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης και ταυτόχρονα χάρισε στην Αργεντινή την κορυφή του ομίλου.