Καραλής: Τρίτος στο Diamond League στο Παρίσι με άλμα στα 5,83

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση στο Diamond League στο Παρίσι.

Έκανε άλμα στα 5,83 μέτρα δεν κατάφερε να βελτιώσει το φετινό του ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο, καθώς είχε καλύτερο άλμα στα 5.83μ., ύψος που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια (όπως και τα 5.63μ. νωρίτερα).

Στη συνέχεια, ο «χάλκινος» Ολυμπιονίκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είχε μία αποτυχημένη προσπάθεια στα 5.93μ. και, βλέποντας τον Γάλλο Μπαπτίστ Τιερί να περνάει με την πρώτη (σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ), άφησε τα επόμενα δύο άλματά του για τα 6,03μ. Ο «Μανόλο» δεν κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το ύψος και πήρε την τρίτη θέση με 5,83μ.

Διαβάστε επίσης: Σοκ στη Diamond League στο Παρίσι: Η στιγμή που το κοντάρι γλίστρησε από το χέρι της Ελβετής πρωταθλήτριας

Την πρωτιά πήρε ο Άρμαντ Ντουπλάντις. Ο σπουδαίος αθλητής μετά το 6.03 που ήταν και ρεκόρ του συγκεκριμένου μίτινγκ πήγε στο 6.13 όπου και αυτό το πέρασε με χαρακτηριστική άνεση. Ο Ντουμπλάντις προσπάθησε να σπάσει ακόμα ένα Παγκόσμιο ρεκόρ και ανέβασε τον πήχη στο 6.32, ένα ύψος που στην πρώτη του προσπάθεια δεν το πέρασε.