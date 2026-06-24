Κολομβία - Λ.Δ Κονγκό 1-0: Στους «32» περνούν οι Λατινοαμερικάνοι

Πετυχαίνοντας την δεύτερη σερί νίκη της, η Κολομβία πέρασε στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026, τα νοκ άουτ. Η χώρα του Κολόμβου έκαμψε την αντίσταση του Κονγκό με τον Μουνιός στο 76ο λεπτό (1-0) και θα παίξει για την πρωτιά του 11ου ομίλου απέναντι στην Πορτογαλία (4 βαθμούς) του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Στον έναν βαθμό έμεινε η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό που ελπίζει, ουραγός δίχως βαθμό το Ουζμπεκιστάν.

Το 0-0 του πρώτου ημιχρόνου δεν προδίδει την ένταση, τον φρενήρη ρυθμό και τις πολλές ευκαιρίες για γκολ. Μόλις στο πρώτο λεπτό ο Καγιεμπέ λίγο έλειψε να ανοίξει το ματς για το Κονγκό αλλά το δυνατό σουτ που επιχείρησε πέρασε μακριά από την εστία των Κολομβιανών. Εν συνεχεία, το ματς ήταν ένας επιθετικός μονόλογος της Κολομβίας αλλά οι Καφετέρος έπεσαν πάνω στον Μπασί.

Στο τέταρτο λεπτό, οι Αρίας και Μουνιός έχασαν τεράστια διπλή ευκαιρία για να δώσουν το προβάδισμα στην ομάδα του Νέστορ Λορένσο. Δύο λεπτά αργότερα ο Μουνιός σκόραρε αλλά το τέρμα ακυρώθηκε ορθά ως οφσάιντ.

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Μέχρι το 20ο λεπτό η χώρα της Νότιας Αμερικής έφτασε άλλες τρεις φορές μια ανάσα από το 1-0 αλλά ο τερματοφύλακας των Κονγκολέζων ήταν σε καταπληκτική κατάσταση. Ο 31χρονος πορτιέρε της Χάβρης είπε διαδοχικά «όχι» στα σουτ των Χάμες Ροντρίγκες (11'), Λουίς Ντίας (16') και Πουέρτα (19').

Μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου οι -τυπικά- γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο αλλά ο ρυθμός έπεσε και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό «πάγωσε» τον ρυθμό. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς τέρματα, σε ένα σκορ που μάλλον αδικεί τη χώρα του Κολόμβου.

Καθώς το ματς κυλούσε, οι δύο προπονητές έκαναν τις αλλαγές τους σε πρόσωπα και τακτικές ούτως ώστε το σύνολό τους να αποδώσει καλύτερα. Η Κολομβία ήταν τελικά αυτή που χαμογέλασε με τον Μουνιός στο 76'.

Ο αμυντικός της Κρίσταλ Πάλας σκόραρε για δεύτερο σερί ματς και έστειλε τη χώρα του στους «32». Με σουτ από τη δεξιά πλευρά της περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά την ασίστ του Κιντέρο.