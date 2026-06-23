Μουντιάλ 2026: Σάλος με τα ρατσιστικά σχόλια του Μπογκντάνοβιτς – Η συγγνώμη του

Έντονες αντιδράσεις και διεθνή κατακραυγή προκάλεσαν οι δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή και νυν ειδικού σχολιαστή, Ράντε Μπογκντάνοβιτς, κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Σερβίας.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της ισοπαλίας μεταξύ Βελγίου και Ιράν για τον 6ο Όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Λος Άντζελες.

Η αφορμή δόθηκε στο 66ο λεπτό του αγώνα, όταν ο 23χρονος Βέλγος αμυντικός Νάθαν Νγκόι αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα για επαγγελματικό φάουλ. Σχολιάζοντας τη φάση, ο 56χρονος Μπογκντάνοβιτς προέβη σε μια άκρως προκλητική τοποθέτηση, αμφισβητώντας ανοιχτά τη συγκέντρωση και την αντοχή των μαύρων ποδοσφαιριστών:

«Πάντα έλεγα ότι αυτοί οι παίκτες –και δεν είμαι πραγματικά ρατσιστής– αλλά οι μαύροι παίκτες δεν έχουν τη συγκέντρωση για να αντέξουν περισσότερο από 60 έως 80 λεπτά.

Όταν παίζαμε, μερικές φορές έπρεπε να προστατεύουμε τους παίκτες μας για να τους εμποδίσουμε να κάνουν λάθη.»

Παρά το γεγονός ότι ο παρουσιαστής της εκπομπής τον αμφισβήτησε άμεσα για τα λεγόμενά του, ο πρώην παίκτης της Γιουγκοσλαβίας, ο οποίος έχει αγωνιστεί επίσης στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία, επέμεινε στην άποψή του, υποστηρίζοντας ακράδαντα πως «η πλειοψηφία δεν έχει συγκέντρωση».

Η κατακραυγή και οι επίσημες συγγνώμες

Όπως ήταν αναμενόμενο, η συγκεκριμένη τοποθέτηση πυροδότησε ένα τεράστιο κύμα οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναγκάζοντας τόσο τον ίδιο όσο και το δίκτυο RTS να προχωρήσουν σε διορθωτικές κινήσεις.

Μετά την έκταση που πήρε το ζήτημα, ο Μπογκντάνοβιτς προχώρησε σε γραπτή δήλωση μετανοίας μέσω του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, αναφέροντας λιτά:

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για τη δήλωσή μου σχετικά με τους μαύρους ποδοσφαιριστές».

Από την πλευρά του, το RTS εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη, ενώ έσπευσε να διευκρινίσει πως ο Μπογκντάνοβιτς δεν αποτελεί μόνιμο στέλεχος της εταιρείας, αλλά εργαζόταν αποκλειστικά ως εξωτερικός «ειδικός σχολιαστής» για το τουρνουά:

«Θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία για να ζητήσουμε συγγνώμη, ως ραδιοτηλεοπτικός φορέας, για τη δήλωση που έγινε στο πρόγραμμά μας σχετικά με μέλη μιας συγκεκριμένης φυλής».