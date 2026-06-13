Λευτέρης Πετρούνιας: Στο ΣΕΦ για τον τελικό Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού

Ανάμεσα στους θεατές του πέμπτου και τελευταίου τελικού της Greek Basketball League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ ήταν και ο Λευτέρης Πετρούνιας.
Ο «άρχοντας των κρίκων» έζησε από κοντά την ένταση της μάχης των δύο «αιωνίων« για τον τίτλο.
Το αποψινό παιχνίδι θα κρίνει τον πρωταθλητή της σεζόν 2025-26, σε μια αναμέτρηση με έντονη αγωνιστική και συναισθηματική φόρτιση.
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