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Λευτέρης Πετρούνιας: Στο ΣΕΦ για τον τελικό Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού

Ανάμεσα στους θεατές του πέμπτου και τελευταίου τελικού της Greek Basketball League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ήταν και ο Λευτέρης Πετρούνιας.

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Λευτέρης Πετρούνιας
Λευτέρης Πετρούνιας | ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Ανάμεσα στους θεατές του πέμπτου και τελευταίου τελικού της Greek Basketball League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ ήταν και ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Ο «άρχοντας των κρίκων» έζησε από κοντά την ένταση της μάχης των δύο «αιωνίων« για τον τίτλο.

Λευτέρης Πετρούνιας
Λευτέρης Πετρούνιας | EUROKINISSI

Το αποψινό παιχνίδι θα κρίνει τον πρωταθλητή της σεζόν 2025-26, σε μια αναμέτρηση με έντονη αγωνιστική και συναισθηματική φόρτιση.

 

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