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Μίλαν Βιτάλις: Η ΑΕΚ κλείνει τον διεθνή χαφ, γράφουν στην Ουγγαρία

Η ΑΕΚ φέρεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του διεθνή Ούγγρου χαφ, Μίλαν Βιτάλις.

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Στην κορυφή της Super League η ΑΕΚ! | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ / EUROKINISSI
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Όπως είχαμε αναφέρει, η ΑΕΚ είχε φέρει την υπόθεση της μεταγραφής του εκλεκτού χαφ της σε τελικό στάδιο και επρόκειτο να τελειώσει πριν από αυτή του Φίλιπ Κόστιτς. Από την Ουγγαρία προέκυψε πως o εκλεκτός των Ριμπάλτα - Νίκολιτς για τη μεσαία γραμμή είναι ο Μίλαν Βιτάλις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκυρης σελίδας «nemzetisport» οι Πρωταθλητές είναι κοντά σε συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του 24χρονου μέσου.

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