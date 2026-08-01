Μίλαν Βιτάλις: Η ΑΕΚ κλείνει τον διεθνή χαφ, γράφουν στην Ουγγαρία

Όπως είχαμε αναφέρει, η ΑΕΚ είχε φέρει την υπόθεση της μεταγραφής του εκλεκτού χαφ της σε τελικό στάδιο και επρόκειτο να τελειώσει πριν από αυτή του Φίλιπ Κόστιτς. Από την Ουγγαρία προέκυψε πως o εκλεκτός των Ριμπάλτα - Νίκολιτς για τη μεσαία γραμμή είναι ο Μίλαν Βιτάλις.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκυρης σελίδας «nemzetisport» οι Πρωταθλητές είναι κοντά σε συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του 24χρονου μέσου.
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