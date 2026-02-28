Μενού

Μονακό - Άρης: Διακοπή στο ματς για το Next Gen της EuroLeague εξαιτίας επίθεσης σε αμερικανική βάση

H αναμέτρηση της Μονακό με τον Άρη για το Next Gen της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι διακόπηκε λόγω επίθεσης σε αμερικανική βάση 20 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο.

Το Etihad Arena
Το Etihad Arena | Intime
Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει μετά την επίθεση του Ισραήλ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, κατά του Ιράν κάτι που επηρεάζει και τα αθλητικά δρώμενα.

Συγκεκριμένα, το τουρνουά Next Gen της Euroleague που διεξαγόταν στο Άμπου Ντάμπι έχει ανασταλεί λόγω αναχαίτισης πυραύλων που είχαν στόχο τις αμερικανικές βάσεις του Άμπου Ντάμπι ως αντίποινα του Ιράν στην επίθεση που δέχεται από το Ισραήλ. 

