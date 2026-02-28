Μονακό - Άρης: Διακοπή στο ματς για το Next Gen της EuroLeague εξαιτίας επίθεσης σε αμερικανική βάση

Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει μετά την επίθεση του Ισραήλ σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, κατά του Ιράν κάτι που επηρεάζει και τα αθλητικά δρώμενα.

Συγκεκριμένα, το τουρνουά Next Gen της Euroleague που διεξαγόταν στο Άμπου Ντάμπι έχει ανασταλεί λόγω αναχαίτισης πυραύλων που είχαν στόχο τις αμερικανικές βάσεις του Άμπου Ντάμπι ως αντίποινα του Ιράν στην επίθεση που δέχεται από το Ισραήλ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr