Καταγγελία Θοδωρή Ελευθεριάδη: «Οι αστυνομικοί με απείλησαν με προσαγωγή ενώ γνωρίζουν ποιος είμαι»

Ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη κατήγγειλε ότι αστυνομικοί τον απείλησαν με προσαγωγή όταν εκείνος αρνήθηκε να ψάξουν την τσάντα του στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως εξήγησε στο Orange Press Agency, η παρενόχληση ξεκίνησε ενώ κατευθυνόταν προς τη διαδήλωση για τα τρία χρόνια από την τραγωδία: «Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ένα περιστατικό το οποίο συνέβη πριν λίγο. Ερχόμενος εδώ στην Ακαδημίας με Ασκληπιού με σταμάτησε η αστυνομία για σωματικό έλεγχο και ενώ γνώριζαν ποιος είμαι».

Όπως λέει, παρά το γεγονός ότι οι αστυνομικοί τον αναγνώρισαν και τον προσφώνησαν ονομαστικά, επέμειναν στον έλεγχο, με τον ίδιο να περιγράφει τις απειλές που δέχθηκε: «Μου είπαν 'κύριε Ελευθεριάδη, σας παρακαλώ ανοίξτε την τσάντα για να σας ψάξουμε'. Αρνήθηκα και με κρατήσανε και με απείλησαν με προσαγωγή για μισή ώρα περισσότερο μόνο και μόνο για να με ταλαιπωρήσουν».

Διαβάστε ακόμα: Τέμπη: Με λουλούδια και κεριά οι πολίτες στο σημείο της τραγωδίας

Ο κ. Ελευθεριάδης υπογράμμισε ότι «σταμάτησαν εμένα ενώ γνώριζαν ποιος είμαι και με κρατήσανε εκεί πέρα για να με ταλαιπωρήσουν μισή ώρα και με απείλησαν με προσαγωγή να έρθει το μεταγωγικό».

Εμφανώς αγανακτισμένος, εξέφρασε την απορία του για τον στόχο αυτής της συμπεριφοράς, ειδικά σε μια τόσο φορτισμένη ημέρα και λίγο πριν από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας: «Δεν καταλαβαίνω τελικά η αστυνομία τι θέλει να κάνει; Θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα που μέχρι και σε εμάς οι οποίοι έχουμε χάσει τους συγγενείς μας. Και λίγο πριν τη δίκη». Κατέληξε δε αναφέροντας πως, παρά την προσπάθεια των αρχών να του επιρρίψουν ευθύνες για την ένταση, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν ήταν εκείνος που προκαλούσε το πρόβλημα.

Δείτε το ντοκιμαντέρ του Reader για την 3η επέτειο των Τεμπών