Μονακό - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (05/05) στο Πριγκιπάτο την Μονακό για το Game 3 των play offs της Euroleague με τζάμπολ στις 20:45 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επιβλήθηκε κατά κράτος των Μονεγάσκων στα δύο πρώτα ματς της σειράς στο ΣΕΦ και πηγαίνει στο Μονακό με σκοπό να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση στο Final Four της Αθήνας από το Game 3.

Οι «ερυθρόλευκοι», σε περίπτωση νίκης απόψε, θα έχουν πετύχει ένα ακόμα επίτευγμα καθώς θα είναι η πρώτη φορά που θα ολοκληρώσουν σειρά best-of-5 στα play offs της διοργάνωσης με «σκούπα». Στο Πριγκιπάτο δεν ταξίδεψε ο Τάισον Γουόρντ.

Από την άλλη πλευρά, η Μονακό - για ένα ακόμα ματς- θα αγωνιστεί ελλιπέστατη και με μόνο 8 παίκτες διαθέσιμους καθώς θα απουσιάσουν οι Τάις, Ντιαλό, Μίροτιτς.

Οι 8 διαθέσιμοι είναι οι: Τζέιμς, Οκόμπο, Στραζέλ, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Μπλόσομγκεϊμ και Χέις.