Αφροδίτη Χατζημηνά: Η ατάκα που ξάφνιασε τον Λιάγκα - «Έχω μια κόρη 4,5 ετών»

Η Αφροδίτη Χατζημηνά, η οποία νίκησε στο χθεσινό επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar ως «Νατάσα Θεοδωρίδου», βρέθηκε σήμερα (4/5) στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και ξάφνιασε τον Γιώργο Λιάγκα όταν του ανέφερε ότι έχει μια μικρή κόρη.

«Έχω μια κόρη 4,5 ετών. Από μικρή τα έκανα όλα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς» είπε χαρακτηριστικά η νεαρή τραγουδίστρια, με τον Γιώργο Λιάγκα να μην κρύβει την έκπληξή του: «Σοκ. Έχεις κόρη παιδί μου;».

«Τη λένε Αντιγόνη, πάει προνήπιο. Δεν θα έλεγα ότι μου μοιάζει, έχει πάρει το ταμπεραμέντο, χορεύει», πρόσθεσε στη συνέχεια η Αφροδίτη Χατζημηνά και κατέληξε:

«Χορεύει. Δεν είμαστε μαζί με τον μπαμπά της κόρης μου. Έχω πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Ο μπαμπάς της είναι σαν δεύτερη μητέρα. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση.

Αγαπιόμαστε, υπάρχει τέλεια επικοινωνία. Είμαι πολύ τυχερή. Δεν υπήρξε ποτέ θέμα με τη δουλειά μου. Είμαι από τις πολύ τυχερές».