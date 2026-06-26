Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «32» - Ποιες ομάδες έχουν προκριθεί

Αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο στο Μουντιάλ 2026 καθώς αρκετές ομάδες έχουν πάρει ήδη το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης ενώ έγιναν γνωστά τα 4 πρώτα ζευγάρια για τη φάση των «32».
Το «παζλ» των νοκ-άουτ αγώνων αναμένεται να συμπληρωθεί οριστικά τα ξημερώματα της Κυριακής (28/06).
Μέχρι στιγμής έχουν προκριθεί οι 19 από τις 32 χώρες που θα συμμετάσχουν στη φάση των νοκ-άουτ και οι οποίες είναι, οι Κολομβία, Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία, Γερμανία, ΗΠΑ, Μεξικό, Ελβετία, Καναδάς, Βραζιλία, Μαρόκο, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Εκουαδόρ, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία και Αυστραλία.
Η επόμενη φάση της διοργάνωσης θα ξεκινήσει την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου με τον πρώτο, χρονικά, αγώνα να είναι η αναμέτρηση της Νότιας Αφρικής με τον Καναδά και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου
Αναλυτικά τα πρώτα ζευγάρια των «32»:
- Ολλανδία – Μαρόκο
- Βραζιλία – Ιαπωνία
- Νότια Αφρική – Καναδάς
- ΗΠΑ – Βοσνία
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ
Πέμπτη 11 Ιουνίου
22:00 Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0
Παρασκευή 12 Ιουνίου
05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1
22:00 Καναδάς – Βοσνία 1-1
Σάββατο 13 Ιουνίου
04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1
22:00 Κατάρ – Ελβετία 1-1
Κυριακή 14 Ιουνίου
01:00 Βραζιλία – Μαρόκο 1-1
04:00 Αϊτή – Σκωτία 0-1
07:00 Αυστραλία – Τουρκία 2-0
23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2
Δευτέρα 15 Ιουνίου
02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0
05:00 Σουηδία – Τυνησία 5-1
19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0
22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1
Τρίτη 16 Ιουνίου
01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1
04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2
22:00 Γαλλία – Σενεγάλη 3-1
Τετάρτη 17 Ιουνίου
01:00 Ιράκ – Νορβηγία 1-4
04:00 Αργεντινή – Αλγερία 3-0
07:00 Αυστρία – Ιορδανία 3-1
20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό 1-1
23:00 Αγγλία – Κροατία 4-2
Πέμπτη 18 Ιουνίου
02:00 Γκάνα – Παναμάς 1-0
05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 1-3
19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική 1-1
22:00 Ελβετία – Βοσνία 4-1
Παρασκευή 19 Ιουνίου
01:00 Καναδάς – Κατάρ 6-0
04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0
22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία 2-0
Σάββατο 20 Ιουνίου
01:00 Σκωτία – Μαρόκο 0-1
03:30 Βραζιλία – Αϊτή 3-0
06:00 Τουρκία – Παραγουάη 0-1
20:00 Ολλανδία – Σουηδία 5-1
23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 2-1
Κυριακή 21 Ιουνίου
03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο 0-0
07:00 Τυνησία – Ιαπωνία 0-4
19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία 4-0
22:00 Βέλγιο – Ιράν 0-0
Δευτέρα 22 Ιουνίου
01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι 2-2
04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1-3
20:00 Αργεντινή – Αυστρία 2-0
Τρίτη 23 Ιουνίου
00:00 Γαλλία – Ιράκ 3-0
03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2
06:00 Ιορδανία – Αλγερία 1-2
20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν 5-0
23:00 Αγγλία – Γκάνα 0-0
Τετάρτη 24 Ιουνίου
02:00 Παναμάς – Κροατία 0-1
05:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό 1-0
22:00 Ελβετία – Καναδάς 2-1
22:00 Βοσνία – Κατάρ 3-1
Πέμπτη 25 Ιουνίου
01:00 Μαρόκο – Αϊτή 4-2
01:00 Σκωτία – Βραζιλία 0-3
04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα 1-0
04:00 Τσεχία – Μεξικό 0-3
23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία 2-1
23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού 0-2
Παρασκευή 26 Ιουνίου
02:00 Τυνησία – Ολλανδία 1-3
02:00 Ιαπωνία – Σουηδία 1-1
05:00 Τουρκία – ΗΠΑ 3-2
05:00 Παραγουάη – Αυστραλία 0-0
22:00 Νορβηγία – Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
22:00 Σενεγάλη – Ιράκ (ΕΡΤ1)
Σάββατο 27 Ιουνίου
03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1)
03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ)
06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (ΕΡΤ1)
06:00 Αίγυπτος – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)
Κυριακή 28 Ιουνίου
00:00 Παναμάς – Αγγλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
00:00 Κροατία – Γκάνα (ΕΡΤ1)
02:30 Κολομβία – Πορτογαλία (ΕΡΤ2 Σπορ)
02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1)
05:00 Αλγερία – Αυστρία (ΕΡΤ1)
05:00 Ιορδανία – Αργεντινή (ΕΡΤ2 Σπορ)
22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Δευτέρα 29 Ιουνίου
20:00 Φάση των 32 (Χιούστον), ΕΡΤ1
23:30 Φάση των 32 (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ
Τρίτη 30 Ιουνίου
04:00 Φάση των 32 (Μοντερέι), ΕΡΤ1
20:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τετάρτη 1 Ιουλίου
00:00 Φάση των 32 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ
04:00 Φάση των 32 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1
19:00 Φάση των 32 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 32 (Σιάτλ), ΕΡΤ2 Σπορ
Πέμπτη 2 Ιουλίου
03:00 Φάση των 32 (Σαν Φρανσίσκο), ΕΡΤ1
22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Παρασκευή 3 Ιουλίου
02:00 Φάση των 32 (Τορόντο), ΕΡΤ2 Σπορ
06:00 Φάση των 32 (Βανκούβερ), ΕΡΤ1
21:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Σάββατο 4 Ιουλίου
01:00 Φάση των 32 (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
04:30 Φάση των 32 (Κάνσας), ΕΡΤ1
20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 5 Ιουλίου
00:00 Φάση των 16 (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ
Δευτέρα 6 Ιουλίου
03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1
22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τρίτη 7 Ιουλίου
03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1
19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ
Πέμπτη 9 Ιουλίου
23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ
Παρασκευή 10 Ιουλίου
22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 12 Ιουλίου
00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1
04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1
Τρίτη 14 Ιουλίου
22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τετάρτη 15 Ιουλίου
22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1
Κυριακή 19 Ιουλίου
00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1
- Αυτή είναι η πιο δροσερή πόλη της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
- Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: 150 εκατομμύρια πολίτες στο έλεος της ζέστης - Πότε υποχωρεί
- Φαίη Σκορδά: «Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τον κόσμο» - Έτσι έριξε αυλαία το Buongiorno
- Βενεζουέλα: Σοκάρουν οι εικόνες πριν και μετά τον σεισμό - Γειτονιές έγιναν μπάζα σε δευτερόλεπτα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.