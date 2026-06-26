Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα πρώτα ζευγάρια της φάσης των «32» - Ποιες ομάδες έχουν προκριθεί

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Αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο στο Μουντιάλ 2026 καθώς αρκετές ομάδες έχουν πάρει ήδη το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης ενώ έγιναν γνωστά τα 4 πρώτα ζευγάρια για τη φάση των «32».

Το «παζλ» των νοκ-άουτ αγώνων αναμένεται να συμπληρωθεί οριστικά τα ξημερώματα της Κυριακής (28/06).

Μέχρι στιγμής έχουν προκριθεί οι 19 από τις 32 χώρες που θα συμμετάσχουν στη φάση των νοκ-άουτ και οι οποίες είναι, οι Κολομβία, Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία, Γερμανία, ΗΠΑ, Μεξικό, Ελβετία, Καναδάς, Βραζιλία, Μαρόκο, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Εκουαδόρ, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία και Αυστραλία.

Η επόμενη φάση της διοργάνωσης θα ξεκινήσει την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου με τον πρώτο, χρονικά, αγώνα να είναι η αναμέτρηση της Νότιας Αφρικής με τον Καναδά και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου

Αναλυτικά τα πρώτα ζευγάρια των «32»:

Ολλανδία – Μαρόκο

Βραζιλία – Ιαπωνία

Νότια Αφρική – Καναδάς

ΗΠΑ – Βοσνία

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝐁𝐑𝐀𝐙𝐈𝐋 🇧🇷 𝐓𝐀𝐊𝐄 𝐎𝐍 𝐉𝐀𝐏𝐀𝐍 🇯🇵, 𝐍𝐄𝐓𝐇𝐄𝐑𝐋𝐀𝐍𝐃𝐒 🇳🇱 𝐓𝐎 𝐅𝐀𝐂𝐄 𝐌𝐎𝐑𝐎𝐂𝐂𝐎 🇲🇦



USA 🇺🇸 vs Bosnia and Herzegovina 🇧🇦 has now also been confirmed as a Round of 32 game ⚔️



Qualified for the knock-outs:

🇲🇽 Mexico

🇿🇦 South Africa

🇨🇭… pic.twitter.com/9asOn3cBpS — 433 (@433) June 26, 2026

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ

Πέμπτη 11 Ιουνίου

22:00 Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0

Παρασκευή 12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1

22:00 Καναδάς – Βοσνία 1-1

Σάββατο 13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1

22:00 Κατάρ – Ελβετία 1-1

Κυριακή 14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο 1-1

04:00 Αϊτή – Σκωτία 0-1

07:00 Αυστραλία – Τουρκία 2-0

23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2

Δευτέρα 15 Ιουνίου

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0

05:00 Σουηδία – Τυνησία 5-1

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1

Τρίτη 16 Ιουνίου

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1

04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη 3-1

Τετάρτη 17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ – Νορβηγία 1-4

04:00 Αργεντινή – Αλγερία 3-0

07:00 Αυστρία – Ιορδανία 3-1

20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό 1-1

23:00 Αγγλία – Κροατία 4-2

Πέμπτη 18 Ιουνίου

02:00 Γκάνα – Παναμάς 1-0

05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 1-3

19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική 1-1

22:00 Ελβετία – Βοσνία 4-1

Παρασκευή 19 Ιουνίου

01:00 Καναδάς – Κατάρ 6-0

04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία 2-0

Σάββατο 20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο 0-1

03:30 Βραζιλία – Αϊτή 3-0

06:00 Τουρκία – Παραγουάη 0-1

20:00 Ολλανδία – Σουηδία 5-1

23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 2-1

Κυριακή 21 Ιουνίου

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο 0-0

07:00 Τυνησία – Ιαπωνία 0-4

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία 4-0

22:00 Βέλγιο – Ιράν 0-0

Δευτέρα 22 Ιουνίου

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι 2-2

04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1-3

20:00 Αργεντινή – Αυστρία 2-0

Τρίτη 23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία – Ιράκ 3-0

03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2

06:00 Ιορδανία – Αλγερία 1-2

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν 5-0

23:00 Αγγλία – Γκάνα 0-0

Τετάρτη 24 Ιουνίου

02:00 Παναμάς – Κροατία 0-1

05:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό 1-0

22:00 Ελβετία – Καναδάς 2-1

22:00 Βοσνία – Κατάρ 3-1

Πέμπτη 25 Ιουνίου

01:00 Μαρόκο – Αϊτή 4-2

01:00 Σκωτία – Βραζιλία 0-3

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα 1-0

04:00 Τσεχία – Μεξικό 0-3

23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία 2-1

23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού 0-2

Παρασκευή 26 Ιουνίου

02:00 Τυνησία – Ολλανδία 1-3

02:00 Ιαπωνία – Σουηδία 1-1

05:00 Τουρκία – ΗΠΑ 3-2

05:00 Παραγουάη – Αυστραλία 0-0

22:00 Νορβηγία – Γαλλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ (ΕΡΤ1)

Σάββατο 27 Ιουνίου

03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία (ΕΡΤ1)

03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία (ΕΡΤ2 Σπορ)

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο (ΕΡΤ1)

06:00 Αίγυπτος – Ιράν (ΕΡΤ2 Σπορ)

Κυριακή 28 Ιουνίου

00:00 Παναμάς – Αγγλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

00:00 Κροατία – Γκάνα (ΕΡΤ1)

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία (ΕΡΤ2 Σπορ)

02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν (ΕΡΤ1)

05:00 Αλγερία – Αυστρία (ΕΡΤ1)

05:00 Ιορδανία – Αργεντινή (ΕΡΤ2 Σπορ)

22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 29 Ιουνίου

20:00 Φάση των 32 (Χιούστον), ΕΡΤ1

23:30 Φάση των 32 (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 30 Ιουνίου

04:00 Φάση των 32 (Μοντερέι), ΕΡΤ1

20:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 1 Ιουλίου

00:00 Φάση των 32 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

04:00 Φάση των 32 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 32 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 32 (Σιάτλ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 2 Ιουλίου

03:00 Φάση των 32 (Σαν Φρανσίσκο), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 3 Ιουλίου

02:00 Φάση των 32 (Τορόντο), ΕΡΤ2 Σπορ

06:00 Φάση των 32 (Βανκούβερ), ΕΡΤ1

21:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 4 Ιουλίου

01:00 Φάση των 32 (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

04:30 Φάση των 32 (Κάνσας), ΕΡΤ1

20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 5 Ιουλίου

00:00 Φάση των 16 (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 6 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1

04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1