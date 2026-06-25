Ένας άτυχος οπαδός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 είδε 1 εκατομμύριο δολάρια να εξαφανίζονται σε μια στιγμή, μετά την ισοπαλία που κανείς δεν περίμενε, του Πράσινου Ακρωτηρίου με την Ισπανία.

Η ομάδα που συμμετέχει για πρώτη φορά σε πρωτάθλημα Παγκοσμίου Κυπέλλου πέτυχε ένα από τα μεγαλύτερα σοκ στην ιστορία του, στον πρώτο της αγώνα στο τουρνουά τη Δευτέρα το βράδυ, πετυχαίνοντας ισοπαλία 0-0.

Ένας συνδυασμός μιας κακής εμφάνισης των Ισπανών και μιας εκπληκτικής από τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, διασφάλισε το σκορ της ισοπαλίας.

Κανείς δεν θα μπορούσενα προβλέψει αυτό το αποτέλεσμα, ούτε ένας οπαδός που ήταν τόσο σίγουρος ότι η Ισπανία θα κέρδιζε με μεγάλη διαφορά, που πόνταρε 1 εκατομμύριο δολάρια (745.405 λίρες) ακριβώς σε αυτό το αποτέλεσμα.

Το στοίχημα αναμενόταν να του αποφέρει κέρδος 85.943,48 λιρών, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη λόγω του απρόβλεπτου αποτελέσματος.

Η τύχη χαμογέλασε σε έναν άλλο οπαδό που έπαιξε 400.000 δολάρια (298.000 λίρες) στην αποτυχία της Ισπανίας, ένα στοίχημα που τελικά τους απέφερε το εντυπωσιακό ποσό των 4,7 εκατομμυρίων δολαρίων (3,5 εκατομμύρια λίρες).

«Μας έλειπε η φρεσκάδα και η φινέτσα», δήλωσε ο προπονητής της Ισπανίας, Ντε Λα Φουέντε, μετά την ισοπαλία με το Πράσινο Ακρωτήριο. «Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε στην προσέγγισή μας, να βελτιώνουμε τα τελειώματά μας, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Αυτά είναι τα είδη αγώνων όπου δημιουργείς πολλές ευκαιρίες, αλλά μας έλειπε η απαραίτητη οξύτητα», πρόσθεσε.