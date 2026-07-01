Μουντιάλ 2026: Γαλλία και Μεξικό πέρασαν άνετα στη φάση των 16

Το Μεξικό και η Γαλλία επιβεβαίωσαν τον τίτλο των φαβορί και εξασφάλισαν την παρουσία τους στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας του Ισημερινού και της Σουηδίας αντίστοιχα.

Στην Πόλη του Μεξικού, η ομάδα του Χαβιέρ Αγκίρε επικράτησε 2-0 του Ισημερινού στο κατάμεστο «Αζτέκα», σε μια αναμέτρηση που ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Οι Μεξικανοί κυριάρχησαν απέναντι στους φιλοξενούμενους, με τους Κινιόνες και Χιμένες να πετυχαίνουν δύο εντυπωσιακά γκολ, χαρίζοντας την τέταρτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στην ομάδα τους. Παράλληλα, το Μεξικό παραμένει η μοναδική ομάδα της διοργάνωσης που δεν έχει δεχθεί ακόμη γκολ, ενώ ο Ισημερινός ολοκλήρωσε το παιχνίδι με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Ινκαπιέ στις καθυστερήσεις. Στους «16», οι οικοδεσπότες θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Την ίδια ώρα, στο Νιου Τζέρσι, η Γαλλία δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης απέναντι στη Σουηδία, επικρατώντας με 3-0 και παίρνοντας με άνεση το εισιτήριο για την επόμενη φάση, όπου θα βρει απέναντί της την Παραγουάη. Οι «Τρικολόρ» ανέβασαν ρυθμό μετά το πρώτο ημίωρο και είχαν σε εξαιρετική κατάσταση τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και έφτασε τα 18 τέρματα σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Μικαέλ Ολίσε, που μοίρασε δύο ασίστ και αποτέλεσε μόνιμη πηγή κινδύνου για τη σουηδική άμυνα.

Με τις εμφανίσεις τους, Μεξικό και Γαλλία έδειξαν ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και συνεχίζουν με υψηλές φιλοδοξίες την πορεία τους προς την τελική ευθεία του Μουντιάλ 2026.