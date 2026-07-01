Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Αγωνία μέχρι την ταυτοποίηση της δεύτερης σορού - Φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο

Τραγικός είναι ο απολογισμός της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) στο Δερβένι Θεσσαλονίκης και επεκτάθηκε με ταχύτητα προς τον οικισμό της Λητής, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ μία γυναίκα νοσηλεύεται με εγκαύματα.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν αρχικά τη σορό ενός 66χρονου άνδρα σε δασική έκταση, δίπλα από την κατοικία του, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες.

Λίγες ώρες αργότερα, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο καμένο σπίτι και δεύτερη σορό, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί επίσημα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εκτιμάται ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο της οικογένειας, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Τρίτης. Η οριστική ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει μέσω των προβλεπόμενων εξετάσεων.

Στο ίδιο σημείο απεγκλωβίστηκε μία 40χρονη γυναίκα, σύζυγος του 66χρονου και μητέρα του παιδιού, η οποία έφερε εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 66χρονος και η 40χρονη προσπαθούσαν για αρκετή ώρα να περιορίσουν τη φωτιά και να σώσουν το σπίτι τους, πριν οι φλόγες το περικυκλώσουν. Κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν αργότερα τις Αρχές για την εξαφάνιση του 12χρονου, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες που κατέληξαν στον εντοπισμό της δεύτερης σορού.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν παρουσιάζει πλέον ενεργό μέτωπο. Οι ισχυροί άνεμοι, ωστόσο, συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωσή της από χαμηλή βλάστηση σε δασική έκταση, φτάνοντας μέχρι τα πρώτα σπίτια της Λητής, στον Δήμο Ωραιοκάστρου.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 115 πυροσβέστες, τρεις ομάδες δασοκομάντος, 36 πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχείρησαν δέκα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού όσο το επέτρεπαν οι συνθήκες.

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112. Το πρώτο εστάλη στις 15:40, ενημερώνοντας τους κατοίκους για την πυρκαγιά, ενώ το δεύτερο, μία ώρα αργότερα, καλούσε όσους βρίσκονταν στη Λητή να απομακρυνθούν άμεσα προς το γήπεδο του οικισμού.

Στο σημείο παραμένουν στελέχη του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής, τα οποία διερευνούν τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνθρωποι.