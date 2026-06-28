Μουντιάλ 2026: Η ομάδα - παραφωνία της Αφρικής παρότι προκρίθηκε «τρένο» στην τελική φάση

Κάτοχος ενός αρνητικού ρεκόρ είναι πλέον η Τυνησία, καθώς αποτελεί την μόνη ομάδα από την αφρικανική ήπειρο, η οποία έμεινε εκτός συνέχειας στο Μουντιάλ 2026.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Τυνησία είχε προκριθεί χωρίς ήττα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς απέναντι σε Ναμίμπια, Λιβερία, Μαλάουι, Ισημερινή Γουϊνέα, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, η Τυνησία είχε απολογισμό εννέα νικών και μίας ισοπαλίας χωρίς να δεχθεί ούτε ένα γκολ.
Ωστόσο η πραγματικότητα στα γήπεδα της Αμερικής, ήταν σκληρή.
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