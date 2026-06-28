Μουντιάλ 2026: Η ομάδα - παραφωνία της Αφρικής παρότι προκρίθηκε «τρένο» στην τελική φάση

Κάτοχος ενός αρνητικού ρεκόρ είναι πλέον η Τυνησία, καθώς αποτελεί την μόνη ομάδα από την αφρικανική ήπειρο, η οποία έμεινε εκτός συνέχειας στο Μουντιάλ 2026.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Τυνησία είχε προκριθεί χωρίς ήττα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς απέναντι σε Ναμίμπια, Λιβερία, Μαλάουι, Ισημερινή Γουϊνέα, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, η Τυνησία είχε απολογισμό εννέα νικών και μίας ισοπαλίας χωρίς να δεχθεί ούτε ένα γκολ.

Ωστόσο η πραγματικότητα στα γήπεδα της Αμερικής, ήταν σκληρή.

🌍 ONLY 1 AFRICAN COUNTRY FAILED TO MAKE IT TO THE KNOCKOUT STAGE — FIFA WORLD CUP 2026



Africa’s 9 Qualifiers:

✅ 🇲🇦 Morocco

✅ 🇿🇦 South Africa

✅ 🇨🇮 Ivory Coast

✅ 🇪🇬 Egypt

✅ 🇸🇳 Senegal

✅ 🇬🇭 Ghana

✅ 🇩🇿 Algeria

✅ 🇨🇻 Cape Verde

✅ 🇨🇩 DR Congo



❌ 🇹🇳 Tunisia — ELIMINATED



Of… — StatiSense (@StatiSense) June 28, 2026