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Μουντιάλ 2026: To φοβερό ρεκόρ του τερματοφύλακα Βοζίνια - «Έπιασε» τον Ντίνο Τζοφ

Το Πράσινο Ακρωτήρι ζει στους ρυθμούς του Μουντιάλ 2026 μετά την πρόκρισή του στους «32» με τον τερματοφύλακα Βοζίνια να καταρρίπτει ένα ρεκόρ.

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Newsroom
Βοζίνια
Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια | ΑΠΕ-ΜΠΕ/SAM WASSON
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Την ώρα που το Πράσινο Ακρωτήρι πανηγυρίζει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026, ο τερματοφύλακας Βοζίνια κατέρριψε ένα σπουδαίο ρεκόρ. 

Ο Βοζίνια έγινε ο τρίτος τερματοφύλακας με τουλάχιστον δύο clean sheet (σ.σ. να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του), έχοντας συμπληρώσει 40 χρόνια ζωής.

 

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Άλλες τόσες το έχει πετύχει ο Ντίνο Τζοφ ενώ στην πρώτη θέση είναι ο Πίτερ Σίλτον με τρεις φορές.

 

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