Μουντιάλ 2026: To φοβερό ρεκόρ του τερματοφύλακα Βοζίνια - «Έπιασε» τον Ντίνο Τζοφ

Την ώρα που το Πράσινο Ακρωτήρι πανηγυρίζει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Μουντιάλ 2026, ο τερματοφύλακας Βοζίνια κατέρριψε ένα σπουδαίο ρεκόρ.
Ο Βοζίνια έγινε ο τρίτος τερματοφύλακας με τουλάχιστον δύο clean sheet (σ.σ. να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του), έχοντας συμπληρώσει 40 χρόνια ζωής.
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Άλλες τόσες το έχει πετύχει ο Ντίνο Τζοφ ενώ στην πρώτη θέση είναι ο Πίτερ Σίλτον με τρεις φορές.
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