Μουντιάλ 2026: Το Μαρόκο έστειλε την Ολλανδία σπίτι της από την άσπρη βούλα

Μετά τη Γερμανία, και η Ολλανδία αποχαιρέτισε το Μουντιάλ 2026, μετά τον αγώνα με το Μαρόκο, που κρίθηκε στα πέναλτι.

Σφικτό, ενίοτε τεταμένο και διακριτικά ισορροπημένο το πρώτο ημίχρονο στο Μοντερέι. Η Ολλανδία αν και είχε μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής, δεν είχε το πρώτο της σουτ στην εστία μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Πριν από αυτό μάλιστα, το Μαρόκο είχε αναγκάσει τον Μπαρτ Φερμπρούγκεν σε δύο εξαιρετικές αποκρούσεις.

Το Μαρόκο ξεκίνησε με ένταση στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στην μπάλα, βάζοντας δύσκολα στους Ολλανδούς, που ένιωσαν ανακούφιση, βλέποντας στο 52΄στο σουτ του Χακίμι (σε μία από τις δύο σηματικές στιγμές του στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου), η μπάλα να σταματάει στο δοκάρι.

Κι όμως οι Ολλανδοί ήταν αυτοί που έκαναν την ανατροπή. Ο Κόντι Χάπκο, έχοντας βιώσει τις προηγούμενες ημέρες μία προσωπική τραγωδία (σ.σ: απέβαλε η σύντροφός του), έδειξε μεγάλο θάρρος παίζοντας και έγινε ο άνθρωπος που έσπασε-σκοράροντας (72')- το αδιέξοδο για την Ολλανδία.

Μετά από μια υπέροχη κούρσα και ένα άγγιγμα εκτός ισορροπίας στην εστία από τον Κρισένσιο Σάμερβιλ, άνοιξε τις αποστάσεις στο σκορ (1-0) και μετά ξέσπασε σε κλάματα, ενώ όλοι οι συμπαίκτες του τον αγκάλιασαν.

Όμως «τα λιοντάρια του Άτλαντα»...επέστρεψαν και στο πρώτο λεπτό της παράτασης, με κεφαλιά του Ίσα Ντιόπ-από σέντρα του Ταμπλί- ισοφάρισαν (1-1) στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Εκεί ο Φερμπρούγκεν κράτησε «ζωντανή» την Ολλανδία σταματώντας (97') σουτ του Ραχίμι από τη μικρή περιοχή. Το παιχνίδι εξακολουθούσε μεταξύ προσοχής και περιπέτειας, με το Μαρόκο να έχει τον πλήρη έλεγχο και την Ολλανδία λίγο πιο πίσω σε ένα συμπαγές 4-5-1 χωρίς κατοχή, να έχει εγκαταλείψει κάθε σκέψη για επιθετική πίεση.

Δεν άλλαξε κάτι και κάπως έτσι το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι. Εκεί ο Γιασίν Μπονού έκανε μια καθοριστική απόκρουση και ο Ισμαέλ Σαιμπάρι μετέτρεψε το πέμπτο πέναλτι σε γκολ, χαρίζοντας την πρόκριση στο Μαρόκο.

Στην φάση των 16, το Μαρόκο, που πανηγύρισε τρελά την πρόκριση, θα αντιμετωπίσει τον Καναδά.

Διαιτητής: Γουίλτον Σαμπάιο (Βραζιλία)

Κίτρινες: Ντιόπ (Μαρόκο)

Οι συνθέσεις του Μαρόκο - Ολλανδία

Ολλανδία (Ρόναλντ Κούμαν): Φερμπρούγκεν, Φαν Χέκε, Φαν Ντάικ, Άκε (71' Κουπμάινερς), Ντάμφρις, Γράφενμπερχ (86' Τίμπερ), Ντε Γιονγκ (110' Ντε Ρουν), Φαν ντε Φεν (86' Χάτο), Σάμερβιλ, Χάκπο (113' Κλάιφερτ), Μπρόμπεϊ (71' Βέγκορστ)

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουαχμπί): Μπονού, Χακίμι, Ντιοπ, Ριάντ (75' Σαλάχ Εντίν), Μαζραουί, Μπουαντί (79' Μουραμπέτ), Ελ Αϊναουί, Μπραχίμ Ντίαθ (79' Γιασίν), Ουνάχι (86' Ραχίμι), Ελ Χανούς (86' Ταλμπί), Σαϊμπάρι.