Μουντιάλ 2026: Ο Ντι Κάπριο είδε το Τουρκία - ΗΠΑ και η νέα φάτσα-meme θυμίζει «λαγοκέφαλο»

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο το ξαναέκανε. Εκεί που νομίζαμε ότι είχαμε δει κάθε πιθανή και απίθανη έκφρασή του να γίνεται viral, ο ηθοποιός «χτύπησε» ξανά, χαρίζοντάς μας στο πιάτο το απόλυτο meme του φετινού Μουντιάλ.

Το σκηνικό στήθηκε στις VIP κερκίδες του Λος Άντζελες.

Η αφρόκρεμα της αμερικανικής showbiz μαζεύτηκε για να δει από κοντά τη ματσάρα Τουρκία – ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Και μπορεί το θέαμα στο χορτάρι να ήταν χορταστικό (με την Τουρκία να παίρνει τη νίκη με 3-2 και τις ΗΠΑ να πανηγυρίζουν τη «γλυκιά» πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης), όμως τα πραγματικά highlights παίχτηκαν εκτός αγωνιστικού χώρου.

Την ώρα που η αγωνία χτυπούσε κόκκινο, ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» τον Λεό σε έναν μορφασμό που... απλά δεν περιγράφεται με λόγια.

Η εικόνα διαδόθηκε με ταχύτητα φωτός, οι χρήστες πήραν φωτιά και ένα νέο, ανεπανάληπτο meme μόλις γεννήθηκε.