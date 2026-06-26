Μουντιάλ 2026: Ο Ντι Κάπριο είδε το Τουρκία - ΗΠΑ και η νέα φάτσα-meme θυμίζει «λαγοκέφαλο»

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο το ξαναέκανε. Εκεί που νομίζαμε ότι είχαμε δει κάθε πιθανή και απίθανη έκφρασή του να γίνεται viral, ο ηθοποιός «χτύπησε» ξανά, χαρίζοντάς μας στο πιάτο το απόλυτο meme του φετινού Μουντιάλ.
Το σκηνικό στήθηκε στις VIP κερκίδες του Λος Άντζελες.
Η αφρόκρεμα της αμερικανικής showbiz μαζεύτηκε για να δει από κοντά τη ματσάρα Τουρκία – ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Και μπορεί το θέαμα στο χορτάρι να ήταν χορταστικό (με την Τουρκία να παίρνει τη νίκη με 3-2 και τις ΗΠΑ να πανηγυρίζουν τη «γλυκιά» πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης), όμως τα πραγματικά highlights παίχτηκαν εκτός αγωνιστικού χώρου.
Την ώρα που η αγωνία χτυπούσε κόκκινο, ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» τον Λεό σε έναν μορφασμό που... απλά δεν περιγράφεται με λόγια.
Η εικόνα διαδόθηκε με ταχύτητα φωτός, οι χρήστες πήραν φωτιά και ένα νέο, ανεπανάληπτο meme μόλις γεννήθηκε.
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