Μουντιάλ 2026: Οι ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στους «32» - Ποιες αποκλείστηκαν από την συνέχεια

Το τοπίο για τη φάση των «32» στο φετινό Μουντιάλ αρχίζει να ξεκαθαρίζει, καθώς η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων οδεύει προς την ολοκλήρωσή της και οι πρώτες ισορροπίες έχουν ήδη διαμορφωθεί.

Μετά και τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα, έξι εθνικές ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στα νοκ άουτ, ενώ τέσσερις έχουν ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ως εκ τούτου, η τελευταία αγωνιστική των ομίλων αναμένεται να κρίνει τις περισσότερες εκκρεμότητες και να διαμορφώσει οριστικά τον χάρτη της επόμενης φάσης.

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Την παρουσία τους στα νοκ άουτ έχουν ήδη εξασφαλίσει οι Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Αντίθετα, οι Αϊτή, Τουρκία, Τυνησία και Ιορδανία έχουν ήδη αποχαιρετήσει τη διοργάνωση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μάχη για τις θέσεις των καλύτερων τρίτων. Από τις 12 ομάδες που θα τερματίσουν στην 3η θέση των ομίλων, οι οκτώ θα συνεχίσουν στη φάση των «32». Με τα έως τώρα δεδομένα, η συγκομιδή τριών βαθμών φαίνεται να αρκεί για την πρόκριση, ακόμη και με συντελεστή τερμάτων στο -1. Οι ισορροπίες, βέβαια, παραμένουν ρευστές και ενδέχεται να μεταβληθούν μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας αγωνιστικής. Ωστόσο, μια ομάδα που θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της με τρεις βαθμούς και μηδενικό ή θετικό συντελεστή τερμάτων δείχνει να έχει πολύ ισχυρές πιθανότητες να βρεθεί στην επόμενη φάση.