Το τερμάτισε: Ο Μέσι έγινε ο απόλυτος πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ

Όταν η μπάλα «καίει», ο Θεός απλώς χαμογελάει. Λίγα λεπτά μετά την ψυχρολουσία ενός χαμένου πέναλτι, ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε πως το βράδυ δεν είχε χώρο για δάκρυα, αλλά μόνο για... στέψη.

Στο 38ο λεπτό, η «αλμπισελέστε» έκρυψε την μπάλα, ο Μεδίνα σέρβιρε ένα ασύλληπτο «πάρε-βάλε» και ο 39χρονος σούπερ σταρ με ένα κλασικό, «χειρουργικό» πλασέ έγραψε το 1-0.

Αυτό, όμως, δεν ήταν ένα απλό γκολ. Ήταν το τέρμα Νο. 17 σε Παγκόσμια Κύπελλα. Το γκολ με το οποίο ο «Λίο» γκρέμισε τον Μίροσλαβ Κλόζε από την κορυφή και κάθισε ολομόναχος στον θρόνο του κορυφαίου σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Μουντιάλ.