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Μουντιάλ 2026: Οργή για την τιμή της μπύρας λίγο πριν το Αγγλία-Κροατία - «Σοκαριστικό γ@μ@το»

Σάλος προκλήθηκε στο διαδίκτυο, όταν διέρρευσε ο τιμοκατάλογος του μπαρ στο γήπεδο του Τέξας, ενόψει του Μουντιάλ 2026.

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Μουντιάλ 2026
Μουντιάλ 2026 | Getty Images
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Λίγο πριν τον αγώνα Αγγλία-Κροατία στο πλαίσιο του Μουντιάλ 2026, που περιμένουν με ανυπομονησία οι Βρετανοί, σάλος έχει προκληθεί ανάμεσα στους ποδοσφαιρόφιλους για την τιμή της μπύρας στο Τέξας.

Η αλήθεια είναι πως θα κοστίσει ακριβά το αλκοόλ στους οπαδούς όταν η Αγγλία παίξει τον πρώτο της αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο AT&T Stadium στο Ντάλας του Τέξας, με τους ίδιους να καταγγέλλουν τις «γαμημένα σοκαριστικές» τιμές.

Κατα τη διάρκεια του αγώνα της Ολλανδίας με την Ιαπωνία, που αποτέλεσε τον εναρκτήριο αγώνα του Ομίλου ΣΤ, κάποιοι οπαδοί έσπευσαν να τραβήξουν φωτογραφίες από το μενού του μπαρ του Μουντιάλ 2026, ανεβάζοντας τες στο X.

Σύμφωνα με την ανάρτηση τους, μια «American Beer» κοστίζει 15,95 δολάρια, ενώ μια «Craft / Import beer» θα κοστίσει στους οπαδούς 16,95 δολάρια. Όσοι ψάχνουν για μια απλή βαρελίσια μπύρα λέγεται ότι πληρώνουν ένα τεράστιο ποσό 18,50 δολαρίων.

Όσοι θέλουν μια μη αλκοολούχα μπύρα λέγεται ότι πληρώνουν 16,95 δολάρια, ενώ ένα μπουκάλι νερό κοστίζει 8,25 δολάρια.

Όπως ήταν φυσικό η ανάρτηση έγινε viral στο X, με τους χρήστες να σχολιάζουν: «Γαμ@το σοκαριστικό, αλλά όχι πραγματικά σοκαριστικό». «Έχω δει χειρότερα, αλλά το νερό στα 8,25 δολάρια είναι εγκληματικό», σχολίασε κάποιος άλλος.

Ένας άλλος έγραψε: «17 δολάρια για μια μπύρα, γαμώτο». «Κλοπή», έγραψε ένας τρίτος, ενώ πολλοί το χαρακτήρισαν «ληστεία στο φως της ημέρας».

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