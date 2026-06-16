Ο αστρονομικός αριθμός followers του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια

Τον λένε Βοζίνια, ή αλλιως Ζοσιμάρ Εβόρα Ντιας και είναι ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας του Πράσινου Ακρωτηρίου και ο άνθρωπος που ενσαρκώνει την πίστη μας στους λαϊκούς ήρωες του Μουντιάλ, που μπορεί και να μην είναι οι παγκοσμίου φήμης σούπερ σταρ όπως ο Λιονέλ Μέσι.

To Πράσινο Ακρωτήρι είναι ένα κράτος που μετράει μόλις 51 χρόνια ανεξαρτησίας από την «μαμά πατρίδα» Πορτογαλία. Μέχρι και το 2013, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας, δεν είχε καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία της στο Κύπελλο Αφρικανικών Εθνών. Τα χρόνια που ακολούθησαν, κατάφεραν να πετύχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, νικώντας την Πορτογαλία (2-0, το 2015) και 7-0 (!) το κρατίδιο Σάο Τομέ ε Πρινσίπε.

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Στο πρώτο του ματς στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026, το Πράσινο Ακρωτήρι έπαιξε κόντρα στην Ισπανία, μια χώρα-σχολή του σύγχρονου επιθετικού ποδοσφαίρου. Οι πιθανότητες για θετικό αποτέλεσμα δεν ήταν καθόλου με το μέρος τους, όμως τα κατάφεραν, με την συνδρομή του Βοζίνια. Ο γκολκίπερ της ομάδας «κατέβασε ρολά» και κράτησε το μηδέν ως το τέλος. Πριν τον αγώνα, ο Βοζίνια είχε 50.000 followers, σήμερα έχει ξεπεράσει τα έξι εκατομμύρια.

Είναι κι αυτή μια απόδειξη ότι ο κόσμος παρακολουθεί το Μουντιάλ, αναζητώντας τέτοιες ιστορίες, όπου ένας θρασύς «Δαβίδ» κοιτάει στα μάτια τους Γολιάθ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και καταφέρνει να τους στριμώξει στα σχοινιά, έστω για λίγο.