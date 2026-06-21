Μουντιάλ 2026: Παράσταση για έναν το Ισπανία vs Σαουδική Αραβία - Ξέσπασε με 4-0 η Ρόχα

Με τον Λαμίν Γιαμάλ στο αρχικό σχήμα να σκοράρει και απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μικέλ Ογιαρθάμπαλ (δύο γκολ και ασίστ), η Ισπανία έκανε «περίπατο» απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη στον σημερινό αγώνα του Μουντιάλ.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης μετά την γκέλα στην πρεμιέρα του 8ου ομίλου με το Πράσινο Ακρωτήρι (0-0), ξέσπασαν στα «Πράσινα Γεράκια» με το εμφατικό 4-0 και με την πρώτη τους νίκη εξασφάλισαν σε μεγάλο βαθμό την πρόκρισή τους στους «32» του Μουντιάλ.

Η «σεμνή τελετή» στο γήπεδο της Ατλάντα είχε ολοκληρωθεί πριν καν συμπληρωθούν 25 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γιαμάλ στο 10' από ασίστ του Ογιαρθάμπαλ έβαλε μπροστά στο σκορ τη «Ρόχα», για να ακολουθήσουν άλλα δύο γκολ του επιθετικού της Σοσιεδάδ στο 21' και 24', χάρις στα οποία η αναμέτρηση απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα στη συνέχεια.

Στο 49' από το σουτ του Κουκουρέγια και την προσωρινή απόκρουση του Αλοβάις, η μπάλα βρήκε στον Αλταμπάκτι και με το αυτογκόλ αυτό έγινε το 4-0. Στις καθυστερήσεις ο Τόρες σκόραρε σε άδεια εστία, αλλά το γκολ του striker της Μπαρτσελόνα δεν μέτρησε μετά την εξέταση της φάσης στο VAR (οφσάιντ).

Πλέον, η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε επικεντρώνεται στο τελευταίο ματς του γκρουπ με την Ουρουγουάη, όπου εκτός απρόοπτου θα παιχτεί και η πρωτιά, ενώ το συγκρότημα του Γιώργου Δώνη θα διεκδικήσει την πρόκριση στον «τελικό» με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Διαιτητής: Ρ. Κλάους (Βραζιλία)

Κίτρινες : Σ. Αλντασάρι, Κάνο

Οι συνθέσεις:

Ισπανία (Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα (61' Ν. Γουίλιαμς), Ρόδρι, Πέδρι (70' Ρουϊθ), Όλμο (61' Μερίνο), Γιαμάλ (46' Πίνο), Ογιαρθάμπαλ (46' Τόρες)

Σαουδική Αραβία (Γιώργος Δώνης): Αλοβάις, Λαγιάμι, Αλάμρι (60' Αλχατζι), Αλταμπάκτι, Αμπντουλχαμίντ, Αλχάρμπι, Ν. Αλντασάρι (90' Αλγκανάμ), Αλτζουβάιρ (46' Αλ Χαμπντάν), Αλκαϊμπάρι (46' Κάνο), Αλμπρικάν (60' Αμπού Αλσαμάτ), Σ. Αλντασάρι