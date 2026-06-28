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Μουντιάλ 2026: Ξεκινούν τα νοκ άουτ - Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό και οι ημερομηνίες

Δείτε αναλυτικά τις διασταυρώσεις των νοκ άουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά και το πότε διεξάγεται ο κάθε γύρος.

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Το γκολ της Ελβετίας που έκρινε την πρώτη θέση του Β' Ομίλου | AP Photo
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Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 με τις 48 ομάδες, ολοκληρώθηκε και πλέον μπαίνουμε στα...σοβαρά.

Οι 32 ομάδες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν τους νοκ άουτ αγώνες και πλέον είναι γνωστές οι διασταυρώσεις μέχρι τον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι.

Οι ημερομηνίες των νοκ άουτ

Φάση των «32»

28 Ιουνίου - 4 Ιουλίου (ξημερώματα)

Φάση των «16»

4 Ιουλίου - 7 Ιουλίου

Προημιτελική φάση

9 Ιουλίου - 12 Ιουλίου

Ημιτελική φάση

14 Ιουλίου - 15 Ιουλίου

Μικρός τελικός

19 Ιουλίου (ξημερώματα)

Τελικός

19 Ιουλίου

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