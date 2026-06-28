Μουντιάλ 2026: Ξεκινούν τα νοκ άουτ - Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό και οι ημερομηνίες

Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 με τις 48 ομάδες, ολοκληρώθηκε και πλέον μπαίνουμε στα...σοβαρά.

Οι 32 ομάδες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν τους νοκ άουτ αγώνες και πλέον είναι γνωστές οι διασταυρώσεις μέχρι τον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι.

THE FIFA WORLD CUP 2026 ROUND OF 32 IS SET 🔒 pic.twitter.com/HP8660wTEa — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 28, 2026

Οι ημερομηνίες των νοκ άουτ

Φάση των «32»

28 Ιουνίου - 4 Ιουλίου (ξημερώματα)

Φάση των «16»

4 Ιουλίου - 7 Ιουλίου

Προημιτελική φάση

9 Ιουλίου - 12 Ιουλίου

Ημιτελική φάση

14 Ιουλίου - 15 Ιουλίου

Μικρός τελικός

19 Ιουλίου (ξημερώματα)

Τελικός

19 Ιουλίου