Σελεσάο και Μαύροι Πάνθηρες: Οι ιστορίες πίσω από τα μοναδικά παρατσούκλια των εθνικών ομάδων

Η παρουσία των εθνικών ομάδων στο Μουντιάλ συνοδεύεται από λέξεις που μπορεί να μας φαίνονται (και να είναι) πρωτάκουστες. Τα παρατσούκλια που χρησιμοποιούνται για μια ομάδα συχνά έχουν να κάνουν με τα χρώματα της φανέλας ενώ σε άλλες περιπτώσεις φανερώνουν το πώς βλέπει ένα έθνος το ποδόσφαιρο, ποια είναι η σχέση που έχει με αυτό.

1. Σελεσάο (Seleção)

Η Εθνική Ομάδα Βραζιλίας | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ADAM RICHINS

Το ποδόσφαιρο γεννήθηκε στην Αγγλία, δοξάστηκε στη Βραζιλία. Η ξεχωριστή σχέση που έχουν οι Βραζιλιάνοι με το άθλημα είναι κάτι που έχει σημαδέψει την ιστορία του Μουντιάλ. Η λέξη «Σελεσάο» στα πορτογαλικά σημαίνει την επιλογή αλλά και την ομάδα. Η χρήση της δείχνει ακριβώς το πώς αντιλαμβάνεται η Βραζιλία το ποδόσφαιρο. Όχι ως κάτι παροδικό που βρίσκεται στο επίκεντρο μία φορά στα 4 χρόνια αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ταυτότητας και κουλτούρας.

2. Στρατός Ταρτάν (Tartan Army)

Οι Σκωτσέζοι φίλαθλοι | Shutterstock

Σπάνια ένα παρατσούκλι μιας ομάδας αναφέρεται στους οπαδούς της αλλά στην περίπτωση της Σκωτίας δεν θα πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση. Ο «στρατός Ταρτάν» δείχνει την ξεχωριστή παρουσία των Σκωτσέζων στα γήπεδα και αν δούμε εικόνες από το φετινό Μουντιάλ θα καταλάβουμε ακριβώς το γιατί. Φορούν συνήθως το παραδοσιακό καρώ ύφασμα (tartan) από το οποίο φτιάχνονται τα κιλτ και φτάνουν στο γήπεδο συνοδεία γκάιντας. Φημίζονται για την καλή τους συμπεριφορά εκτός αν παίζουν με αντίπαλο την Αγγλία...

3. Μαύροι Πάνθηρες (Pantera Negra)

Πανηγυρισμοί για τη νίκη του Κουρασάο | AP

Αν ψάξει κανείς το παρατσούκλι της ομάδας του Κουρασάο, θα συναντήσει σίγουρα το «Μπλε Κύμα». Για πολλούς ντόπιους όμως, αυτό είναι μια προσβολή στην ιστορία τους. Η παρουσία του Κουρασάο στο φετινό Μουντιάλ έχει μια χροιά Ιστορίας. Το μικρό νησί της Καραϊβικής κοίταξε στα μάτια τα μεγαθήρια του θεσμού. Και τους γύρισε την πλάτη! Το παρατσούκλι της ομάδας ανήκε πρώτα στον θρυλικό τερματοφύλακα των δεκαετιών '40 και '50, τον Εργκίλιο Χάτο. Λόγω της εξαιρετικής του επίδοσης και της φήμης του ως του καλύτερου τερματοφύλακα της Λατινικής Αμερικής, έμεινε στην Ιστορία και η εθνική ομάδα του Κουρασάο τιμάει τη μνήμη του διατηρώντας το παρατσούκλι ακέραιο.

4. Αλμπισελέστε (Albiceleste )

O Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ 2026 | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στα χρώματα του ουρανού η φανέλα της Αργεντινής και στον νοητό ουρανό του Μουντιάλ δεσπόζει πλέον ο Λιονέλ Μέσι. Στα ισπανικά, η λέξη σημαίνει το λευκό και γαλάζιο του ουρανού, τα χρώματα της σημαίας της χώρας. Ο βαθύτερος συμβολισμός έχει να κάνει με την ανεξαρτησία της Αργεντινής από τον ισπανικό ζυγό και την επανάσταση του 1810. Το άλλο παρατσούκλι που προέκυψε στο προηγούμενο Μουντιάλ είναι το «Σκαλονέτα» (Scaloneta) από τον προπονητή της ομάδας Λιονέλ Σκαλόνι.

5. Καλλιεργητές του καφέ (Los Cafeteros)

Οι φίλαθλοι της Κολομβίας | Shutterstock

Τερματίζοντας δεύτεροι στο Copa America, οι Κολομβιανοί μπήκαν με το δεξί στο Μουντιάλ κερδίζοντας κατά κράτος το Ουζμπεκιστάν. Το παρατσούκλι τους έχει να κάνει με το βασικότερο προϊόν τους, τον καφέ. Στα ισπανικά σημαίνει τους καλλιεργητές του καφέ υπογραμμίζοντας την παράδοση που έχει η χώρα σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει και το όχι τόσο ευχάριστο «Κίτρινος Πυρετός» (La Fiebre Amarilla) που συνδέεται με το χρώμα της σημαίας και της φανέλας.