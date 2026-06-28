Μουντιάλ: Ο σημερινός αγώνας- Τι ώρα και σε ποιο κανάλι θα τον δούμε

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Σέντρα απόψε (28/06) στη φάση των νοκ άουτ αγώνων στο Μουντιάλ 2026 για τη φάση των «32» με την αναμέτρηση Νότιας Αφρικής - Καναδά στις 22:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

O νικητής του αποψινού ζευγαριού, θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» τον νικητή από το ζευγάρι Ολλανδία - Μαρόκο.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ

Πέμπτη 11 Ιουνίου

22:00 Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0

Παρασκευή 12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1

22:00 Καναδάς – Βοσνία 1-1

Σάββατο 13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1

22:00 Κατάρ – Ελβετία 1-1

Κυριακή 14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο 1-1

04:00 Αϊτή – Σκωτία 0-1

07:00 Αυστραλία – Τουρκία 2-0

23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2

Δευτέρα 15 Ιουνίου

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0

05:00 Σουηδία – Τυνησία 5-1

19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0

22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1

Τρίτη 16 Ιουνίου

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1

04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη 3-1

Τετάρτη 17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ – Νορβηγία 1-4

04:00 Αργεντινή – Αλγερία 3-0

07:00 Αυστρία – Ιορδανία 3-1

20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό 1-1

23:00 Αγγλία – Κροατία 4-2

Πέμπτη 18 Ιουνίου

02:00 Γκάνα – Παναμάς 1-0

05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 1-3

19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική 1-1

22:00 Ελβετία – Βοσνία 4-1

Παρασκευή 19 Ιουνίου

01:00 Καναδάς – Κατάρ 6-0

04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0

22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία 2-0

Σάββατο 20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο 0-1

03:30 Βραζιλία – Αϊτή 3-0

06:00 Τουρκία – Παραγουάη 0-1

20:00 Ολλανδία – Σουηδία 5-1

23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 2-1

Κυριακή 21 Ιουνίου

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο 0-0

07:00 Τυνησία – Ιαπωνία 0-4

19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία 4-0

22:00 Βέλγιο – Ιράν 0-0

Δευτέρα 22 Ιουνίου

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι 2-2

04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1-3

20:00 Αργεντινή – Αυστρία 2-0

Τρίτη 23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία – Ιράκ 3-0

03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2

06:00 Ιορδανία – Αλγερία 1-2

20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν 5-0

23:00 Αγγλία – Γκάνα 0-0

Τετάρτη 24 Ιουνίου

02:00 Παναμάς – Κροατία 0-1

05:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό 1-0

22:00 Ελβετία – Καναδάς 2-1

22:00 Βοσνία – Κατάρ 3-1

Πέμπτη 25 Ιουνίου

01:00 Μαρόκο – Αϊτή 4-2

01:00 Σκωτία – Βραζιλία 0-3

04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα 1-0

04:00 Τσεχία – Μεξικό 0-3

23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία 2-1

23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού 0-2

Παρασκευή 26 Ιουνίου

02:00 Τυνησία – Ολλανδία 1-3

02:00 Ιαπωνία – Σουηδία 1-1

05:00 Τουρκία – ΗΠΑ 3-2

05:00 Παραγουάη – Αυστραλία 0-0

22:00 Νορβηγία – Γαλλία 1-4

22:00 Σενεγάλη – Ιράκ 5-0

Σάββατο 27 Ιουνίου

03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία 0-0

03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία 0-1

06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο 1-5

06:00 Αίγυπτος – Ιράν 1-1

Κυριακή 28 Ιουνίου

00:00 Παναμάς – Αγγλία 0-2

00:00 Κροατία – Γκάνα 2-1

02:30 Κολομβία – Πορτογαλία 0-0

02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν 3-1

05:00 Αλγερία – Αυστρία 3-3

05:00 Ιορδανία – Αργεντινή 1-3

22:00 Νότια Αφρική - Καναδάς ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 29 Ιουνίου

20:00 Βραζιλία - Ιαπωνία (Χιούστον), ΕΡΤ1

23:30 Γερμανία - Παραγουάη (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 30 Ιουνίου

04:00 Ολλανδία - Μαρόκο (Μοντερέι), ΕΡΤ1

20:00 Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 1 Ιουλίου

00:00 Γαλλία - Σουηδία (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

04:00 Μεξικό - Εκουαδόρ (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

19:00 Αγγλία - Κονγκό (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Βέλγιο - Σενεγάλη (Σιάτλ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 2 Ιουλίου

03:00 ΗΠΑ - Βοσνία (Σαν Φρανσίσκο), ΕΡΤ1

22:00 Ισπανία - Αυστρία (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 3 Ιουλίου

02:00 Πορτογαλία - Κροατία (Τορόντο), ΕΡΤ2 Σπορ

06:00 Ελβετία - Αλγερία (Βανκούβερ), ΕΡΤ1

21:00 Αυστραλία - Αίγυπτος (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 4 Ιουλίου

01:00 Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

04:30 Κολομβία - Γκάνα (Κάνσας), ΕΡΤ1

20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 5 Ιουλίου

00:00 Φάση των 16 (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 6 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1

22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1

19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1

04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1