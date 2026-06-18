Μπαρτσελόνα: Διέρρευσε η νέα εντυπωσιακή φανέλα για τη σεζόν 26-27

Μπορεί να βρισκόμαστε για τα καλά σε περίοδο Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο οι κορυφαίοι σύλλογοι, όπως η Μπαρτσελόνα, δεν σταματούν να εργάζονται ενόψει της νέας σεζόν (2026-2027) με αλλαγές στους προπονητές, τα ρόστερ και φυσικά τις εμφανίσεις.

Έτσι, και όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι, ορισμένες ιστοσελίδες διαρρέουν τα νέα σχέδια και από αυτό δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν οι πρωταθλητές Ισπανίας, αφού η νέα τους φανέλα ήδη κάνει το γύρο του διαδικτύου.

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