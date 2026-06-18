Μενού

Μπαρτσελόνα: Διέρρευσε η νέα εντυπωσιακή φανέλα για τη σεζόν 26-27

Η νέα εντός έδρας εμφάνιση της Μπαρτσελόνα για τη σεζόν 2026-2027 διέρρευσε στο διαδίκτυο και απλά τα... σπάει.

Reader symbol
Newsroom
Μπαρτσελόνα
Ραφίνια και Λεβαντόφσκι στη Μπαρτσελόνα | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μπορεί να βρισκόμαστε για τα καλά σε περίοδο Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο οι κορυφαίοι σύλλογοι, όπως η Μπαρτσελόνα, δεν σταματούν να εργάζονται ενόψει της νέας σεζόν (2026-2027) με αλλαγές στους προπονητές, τα ρόστερ και φυσικά τις εμφανίσεις.

Έτσι, και όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι, ορισμένες ιστοσελίδες διαρρέουν τα νέα σχέδια και από αυτό δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν οι πρωταθλητές Ισπανίας, αφού η νέα τους φανέλα ήδη κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ