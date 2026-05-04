Νεϊμαρ: Χαστούκισε τον 19χρονο γιο του Ρομπίνιο την ώρα της προπόνησης - Το τσουχτερό πρόστιμο σε βάρος του

Ο Νεϊμάρ επιτέθηκε στον 19χρονο γιο του Ρομπίνιο, τον Ρομπίνιο Τζούνιορ, καθώς αποκαλύφθηκε ότι τον χαστούκισε εν ώρα προπόνησης.

Νεϊμάρ | EPA/MOHAMMED BADRA/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ένα απρόσμενο περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας, καθώς ο Νεϊμάρ επιτέθηκε στον 19χρονο γιο του Ρομπίνιο, τον Ρομπίνιο Τζούνιορ, ο οποίος εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Σάντος, παίζοντας στη θέση του αριστερού εξτρέμ.

Η εφημερίδα «O Globo» αποκάλυψε πως ο Βραζιλιάνος σταρ του ποδοσφαίρου εκνευρίστηκε με τον νεαρό στην προχθεσινή προπόνηση και τον χαστούκισε. Μάλιστα ο «Νέι» βγήκε εκτός εαυτού, με μερικούς από τους παίκτες της ομάδας να χρειαστεί να παρέμβουν για τον ηρεμήσουν.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ ο Νεϊμάρ κλήθηκε σε απολογία από τη διοίκηση και αναμένεται να του επιβληθεί πρόστιμο.

Να σημειωθεί πως ο πατέρας του νεαρού εξτρέμ, ο Ρομπίνιο, παραμένει σε φυλακή στη Βραζιλία, όπου εκτίει ποινή φυλάκισης εννέα ετών για ομαδικό βιασμό, καθώς το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε τον περασμένο Σεπτέμβριο την έφεση για την αποφυλάκισή του.

Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος μεταξύ άλλων αγωνίστηκε στην Ρεάλ Μαδρίτης, κρίθηκε ένοχος για τον ομαδικό βιασμό μιας νεαρής γυναίκας που γιόρταζε τα 23α γενέθλιά της σε κλαμπ στο Μιλάνο. Τα γεγονότα χρονολογούνται από το 2013, όταν ο Βραζιλιάνος έπαιζε στη Μίλαν. Καταδικάστηκε το 2017 και η ποινή του επικυρώθηκε από το ιταλικό ακυρωτικό δικαστήριο τον Ιανουάριο του 2022.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ