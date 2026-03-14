ΟΦΗ - Ολυμπιακός LIVE από το Ηράκλειο για το πρωτάθλημα

Ο ΟΦΗ κοντράρεται με τον Ολυμπιακό σήμερα (14/03) στο Παγκρήτιο για την 25η αγωνιστική της Super league. ΟΦΗ - Ολυμπιακός LIVE στις 17:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από λευκή ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο και θέλουν τη νίκη για να συνεχίσουν το κυνήγι της ΑΕΚ και της πρώτης θέσης και να εκμεταλλευτούν τυχόν στραβοπάτημα της Ένωσης στο Περιστέρι. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Ονιεμαέτσι, τον τραυματία Έσε και στον Αντρέ Λουίζ ενώ στην αποστολή είναι ο Κλέιτον.

Οι Κρητικοί, που βρίσκονται στην έκτη θέση της βαθμολογίας, έχουν το μυαλό τους στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ τον Απρίλιο και θέλουν αποτέλεσμα για το καλύτερο πλασάρισμά τους στις θέσεις 5-8.

Super League: Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 17:00

Πανσερραϊκός - Άρης 19:30

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR 20:00

Κυριακή 15 Μαρτίου

Κηφισιά - Βόλος 16:00

ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 18:00

Ατρόμητος - ΑΕΚ 19:30

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 21:00

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 56

2. ΠΑΟΚ 54

3. Ολυμπιακός 54

4. Παναθηναϊκός 44

--------------------------

5. Λεβαδειακός 39

6. ΟΦΗ 29

7. Άρης 29

8. Ατρόμητος 28

--------------------------

9. Βόλος 28

10. Παναιτωλικός 24

11. Κηφισιά 24

12. ΑΕΛ Νovibet 21

13. Αστέρας Τρ. 16

14. Πανσερραϊκός 15