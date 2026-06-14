«15 τηλεόρασεις»: Οι εξωπραγματικές αμοιβές που έλαβε η Εθνική του '87

Πέρασαν κιόλας 39 χρόνια από εκείνο το μαγικο βράδυ του ελληνικού μπάσκετ. Στις 14 Ιουνίου 1987, ο «Τίμιος Γίγαντας του Ελληνικού Μπάσκετ» έβαλε τις κρίσιμες βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα του τελικού του Ευρωμπάσκετ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και η Εθνική Ελλάδας λύγισε την πανίσχυρη τότε, Σοβιετική Ένωση, με 103-101.

Ήταν μια έκπληξη μεγατόνων, μια στιγμή κοσμογονική για το ελληνικό μπάσκετ, μια αφορμή για την εκτόξευση του τα χρόνια που ακολούθησαν, τόσο σε επίπεδο εθνικών ομάδων όσο και σε συλλογικό.

Ήταν μια εποχή που το μπάσκετ έμπαινε στα νοικοκυριά και χιλιάδες μικρά παιδιά ανακάλυπταν αυτό το παράξενο άθλημα με την πορτοκαλί μπάλα και τα καρφώματα και τα τρίποντα και τις στιγμές που η βαρύτητα δέχεται ήττα κατά κράτος.

Ας επιστρέψουμε όμως στο 1987 για να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες της εποχής

Οι πολιτικές ειδήσεις με σλόγκαν μπασκετικά:

Ελεύθερος Τύπος - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Το «τρίποντο χαστούκι» δεν βγάζει ιδιαίτερο νόημα ως φράση μόνη της, αλλά αν το συνδυάσεις με πληροφορίες σχετικά με μια πολιτική σκληρή λιτότητας που φαίνεται πως ήθελε να ακολουθήσει η κυβέρνηση, βγάζει κάποιο νόημα.

Τα τυπογραφικά λάθη

Ελευθερότυπια - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής

Η Ελευθεροτυπία, προσπαθώντας να καταγράψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα όλο το εορταστικό κλίμα, όλες τις γιορτές που είχαν στηθεί ανά την Ελλάδα για την Εθνική μας, γράφει «ο κόρη του Παναγιώτη Γιαννάκη». Μπροστά στην χαρά όμως, τι είναι ένα τυπογραφικό λάθος για το παιδί ενός εκ των πρωταγωνιστών της Εθνικής;

«Το κύπελλο εμείς κι εσύ Σοβιετία να πας να γ...εις»

Ελευθεροτυπία - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα, στην Αθήνα, στον Πειραιά (με «αποπνικτική ατμόσφαιρα» από τα βεγγαλικά), ακόμα και στην Καλαμάτα και στα Χανιά και στην Άρτα, μέχρι και με μπλουλντόζες (!) στους δρόμους.

Το gossip που αγαπούσαν όλες οι εφημερίδες

Απογευματινη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής



Είμαστε στο 1987 και οι αθλητές του μπάσκετ δεν είναι ακριβώς επαγγελματίες και τα σωματεία τους απέχουν πολύ από το να χαρακτηριστούν ανώνυμες εταιρείες. Η επιτυχία της Εθνικής έφερε και μια εντυπωσιακή ανταμοιβή, από επιχειρηματικούς φορείς και όχι μόνο. Όλες οι εφημερίδες δημοσίευσαν το πόσο «πλούσιοι» έγιναν οι Έλληνες αθλητές.

Συγκεκριμένα, όπως διαβάζουμε στην Απογευματινή, έλαβαν 52 εκατομμύρια από την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, 30 από το Ίδρυμα Λάτση, 5 από την οικογένεια Βαρδινογιάννη, 13 από το Ωνάσειο Ίδρυμα και άλλα 5 εκατομμύρια από την Ένωση Εφοπλιστών Ελλάδος.

Σε άλλα δημοσιεύματα διαβάζουμε ότι αλυσίδα προϊόντων τεχνολογίας τους έκανε δώρο 15 τηλεόρασεις και brand ρολογιών χάρισε από ένα σπορ ρολόι στον καθένα, ενώ γίνεται λόγος και για οικονομικές δωρεές από απλούς φιλάθλους.

Αν λάβουμε υπόψιν ότι ένα ετήσιο συμβόλαιο μπασκετμπολίστα εκείνης της εποχής - με εξαίρεση τον Νίκο Γκάλη και τον Παναγιώτη Γιαννάκη - κυμαινόταν από 3-6 εκατομμύρια δραχμές, τα παραπάνω ποσά είναι σίγουρα εντυπωσιακά.