Ολυμπιακός: Φαβορί στην κούρσα για Champions League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στο κόλπο

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα για την απευθείας είσοδο στη League Phase του Champions League, στην ξεχωριστή λίστα με το καλύτερο ranking της 5ετίας. Μία λίστα φυσικά που αφορά μόνο την ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.
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