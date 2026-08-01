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Ολυμπιακός: Φαβορί στην κούρσα για Champions League, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στο κόλπο

Ο Ολυμπιακός παραμένει υποψήφιος για την απευθείας είσοδο στη League Phase της σεζόν 2027-28, στο κόλπο, αλλά σε απόσταση ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.

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Τζολάκης - Ολυμπιακός
Ο Τζολάκης σε προπόνηση του Ολυμπιακού | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
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Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα για την απευθείας είσοδο στη League Phase του Champions League, στην ξεχωριστή λίστα με το καλύτερο ranking της 5ετίας. Μία λίστα φυσικά που αφορά μόνο την ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα.

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