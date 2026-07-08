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Ολυμπιακός: Οι Αφοί Αγγελόπουλοι ανακοίνωσαν την απόκτηση Μοντέρο για τρία χρόνια

Παίκτης του Ολυμπιακού θα είναι για τα επόμενα τρία χρόνια ο Γιαν Μοντέρο, μετά την ανακοίνωση των ιδιοκτητών της ΚΑΕ.

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Αφοί Αγγελόπουλοι
Οι Αφοί Αγγελόπουλοι με τη φανέλα του Μοντέρο | Eurokinissi/KLODIAN LATO
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Οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιαν Μοντέρο για τα επόμενα τρία χρόνια, κατά τη διάρκεια χορηγικής εκδήλωσης.

Οι αφοί Αγγελόπουλοι, σήκωσαν μάλιστα τη νεά εκτός έδρας εμφάνιση της ομάδας, με το νούμερο 8 και το όνομα του πρώην παίκτη της Βαλένθια.

H ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Έπιασε» Λιμάνι ο Μοντέρο!

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Jean Montero. Ο γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Το who is who

Γεννήθηκε: 03/07/2003

Υπηκοότητα: Δομινικανή Δημοκρατία

Ύψος: 1.88μ.
Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Gran Canaria (2019–2024)
Gran Canaria Β (2019–2021)

Overtime Elite (2021–2022)

Real Betis (2023)
Andorra (2023-2024)

Valencia (2024-26)

Οι φετινοί αριθμοί του...

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ και 1.1 κλεψίματα. Στην ACB είχε μέσο όρο 15.7 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Ισπανίας (2026)

Supercup Ισπανίας (2025)

Ατομικές

Μέλος της καλύτερης 5άδας της Ευρωλίγκας (2026)

MVP των Playoffs της Ευρωλίγκας (2026)

Rising Star της Ευρωλίγκας (2026)

MVP των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2026)

Μέλος της καλύτερης 5άδας του EuroCup (2025)

Rising Star του EuroCup (2025)

Μέλος της καλύτερης 5άδας του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2025, 2026)

Μέλος της καλύτερης δεύτερης 5άδας του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2024)

Καλύτερος νέος παίκτης του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2023, 2024, 2025)

Overtime Elite πρώτος σκόρερ (2022)»

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