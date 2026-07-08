Μενού

Νίκος Οικονομόπουλος: «Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω» - Πέταξε τα ακουστικά ενώ ήταν στη σκηνή

Εκνευρίστηκε ο Νίκος Οικονομόπουλος κατά τη διάρκεια συναυλίας του με τεχνικό πρόβλημα με αποτέλεσμα να γυρίσει στους μουσικούς του και να πετάξει τα ακουστικά του.

Reader symbol
Newsroom
Νίκος Οικονομόπουλος
Νίκος Οικονομόπουλος | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του κατά τη διάρκεια live εμφάνισής του όταν παρουσιάστηκε ένα τεχνικό πρόβλημα με τα ακουστικά του, με αποτέλεσμα ο γνωστός τραγουδιστής να τα πετάξει στο πάτωμα μπροστά στο κοινό.

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε την ώρα που ο Νίκος Οικονομόπουλος ερμήνευε τη μεγάλη επιτυχία του «Για Κάποιο Λόγο» και εμφανώς εκνευρισμένος απευθύνθηκε στους μουσικούς του και είπε: «Κλείσατε και τα μικρόφωνα. Τα κλείσατε όλα. Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω!».

@_sisilen

@Nikos Oikonomopoulos OFFICIAL #oikonomopoulos #fyp

♬ πρωτότυπος ήχος - elenawwa

Βέβαια, παρά τον εκνευρισμό του, ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν διέκοψε το πρόγραμμά του και συνέχισε να τραγουδάει κανονικά με το όλο απόσπασμα να ανεβαίνει σε βίντεο στο TikTok και να γίνεται viral σε χρόνο μηδέν, μετρώντας περισσότερα από 256.000 views. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE