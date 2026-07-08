Νίκος Οικονομόπουλος: «Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω» - Πέταξε τα ακουστικά ενώ ήταν στη σκηνή

Ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του κατά τη διάρκεια live εμφάνισής του όταν παρουσιάστηκε ένα τεχνικό πρόβλημα με τα ακουστικά του, με αποτέλεσμα ο γνωστός τραγουδιστής να τα πετάξει στο πάτωμα μπροστά στο κοινό.

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε την ώρα που ο Νίκος Οικονομόπουλος ερμήνευε τη μεγάλη επιτυχία του «Για Κάποιο Λόγο» και εμφανώς εκνευρισμένος απευθύνθηκε στους μουσικούς του και είπε: «Κλείσατε και τα μικρόφωνα. Τα κλείσατε όλα. Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω!».

Βέβαια, παρά τον εκνευρισμό του, ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν διέκοψε το πρόγραμμά του και συνέχισε να τραγουδάει κανονικά με το όλο απόσπασμα να ανεβαίνει σε βίντεο στο TikTok και να γίνεται viral σε χρόνο μηδέν, μετρώντας περισσότερα από 256.000 views.