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Ολυμπιακός: Οι άλλες δύο μεταγραφές στις οποίες είναι πιο κοντά

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τις δύο επόμενες μεταγραφές του Ολυμπιακού, κι όχι μόνο.

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Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ | Eurokinissi/KLODIAN LATO
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Αν θα έπρεπε να κάνουμε μία εκτίμηση για τις δύο άλλες μεταγραφές που ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, του εξτρέμ και του ακραίου μπακ, θα βλέπαμε τον Μπράϊαν Χιλ και τον Μέλε.

Ο Χιλ είναι εξτρέμ που ζητάει τρία καλοκαίρια ο Μεντιλίμπαρ-ίσως ήρθε η ώρα να τον πάρει και να συνεργαστεί μαζί του για τρίτη φορά, μετά την Έιμπαρ και τη Σεβίλλη.

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