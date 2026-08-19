Ολυμπιακός: Οι άλλες δύο μεταγραφές στις οποίες είναι πιο κοντά

Αν θα έπρεπε να κάνουμε μία εκτίμηση για τις δύο άλλες μεταγραφές που ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, του εξτρέμ και του ακραίου μπακ, θα βλέπαμε τον Μπράϊαν Χιλ και τον Μέλε.

Ο Χιλ είναι εξτρέμ που ζητάει τρία καλοκαίρια ο Μεντιλίμπαρ-ίσως ήρθε η ώρα να τον πάρει και να συνεργαστεί μαζί του για τρίτη φορά, μετά την Έιμπαρ και τη Σεβίλλη.

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