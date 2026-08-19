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Μίνα Καραμήτρου: Κλείδωσε η τηλεοπτική «μετακόμιση» στον ΣΚΑΪ - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΪ ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τη γνωστή δημοσιογράφο και παρουσιάστρια, Μίνα Καραμήτρου.

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Μίνα Καραμήτρου
Μίνα Καραμήτρου | @minakaramitrou - Instagram
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Μετά τις φήμες και τα δημοσιεύματα επιβεβαιώθηκε και επίσημα η νέα τηλεοπτική «μετακόμιση» της Μίνας Καραμήτρου στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΪ, έπειτα από την αινιγματική της παραίτηση από το OPEN.

Ο τηλεοπτικός σταθμός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τη γνωστή δημοσιογράφο και παρουσιάστρια, Μίνα Καραμήτρου, η οποία από τη νέα σεζόν εντάσσεται στον ενημερωτικό τομέα του Ομίλου.

Υπενθυμίζεται, ότι η δημοσιογράφος αποχώρησε νωρίτερα από την αρχική συμφωνία που είχε κάνει με το Open, μετά την οριστική δήλωση της παραίτησής της πριν από τρεις περίπου εβδομάδες. 

Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ:

«Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Μίνα Καραμήτρου.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, με μακρά πορεία στον χώρο των ΜΜΕ, εντάσσεται με τη νέα σεζόν στον ενημερωτικό τομέα του Ομίλου ΣΚΑΪ.

Ο ΣΚΑΪ την καλωσορίζει και της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα!».

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