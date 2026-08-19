Μετά τις φήμες και τα δημοσιεύματα επιβεβαιώθηκε και επίσημα η νέα τηλεοπτική «μετακόμιση» της Μίνας Καραμήτρου στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΪ, έπειτα από την αινιγματική της παραίτηση από το OPEN.
Ο τηλεοπτικός σταθμός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τη γνωστή δημοσιογράφο και παρουσιάστρια, Μίνα Καραμήτρου, η οποία από τη νέα σεζόν εντάσσεται στον ενημερωτικό τομέα του Ομίλου.
Υπενθυμίζεται, ότι η δημοσιογράφος αποχώρησε νωρίτερα από την αρχική συμφωνία που είχε κάνει με το Open, μετά την οριστική δήλωση της παραίτησής της πριν από τρεις περίπου εβδομάδες.
Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ:
«Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Μίνα Καραμήτρου.
Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, με μακρά πορεία στον χώρο των ΜΜΕ, εντάσσεται με τη νέα σεζόν στον ενημερωτικό τομέα του Ομίλου ΣΚΑΪ.
Ο ΣΚΑΪ την καλωσορίζει και της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα!».
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