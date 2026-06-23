Ομπράντοβιτς: «Οι παίκτες εκτός από δικαιώματα, έχουν και υποχρεώσεις»

Η εποχή «Ζέλικο Ομπράντοβιτς» στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε κι επίσημα με τον κορυφαίο Σέρβο τεχνικό να υπογράφει τριετές συμβόλαιο με το Τριφύλλι.
Ο «Άρχοντας των δαχτυλιδιών» στο πλαίσιο του «EuroLeague Head Coaches Board» ανέλυσε πότε ένας παίκτης δεν πηγαίνει στην προπόνηση.
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