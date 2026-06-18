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Ομπράντοβιτς: «Την Παρασκευή στην Αθήνα» ο Σέρβος τεχνικός

Σύμφωνα με τους Σέρβους, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή το απόγευμα για τις τελικές συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό.

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Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center | Εurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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Η κλεψύδρα έχει γυρίσει ανάποδα για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό ύστερα από 14 χρόνια, με τους Σέρβους να κάνουν λόγο για τις τελικές επαφές με τους «πράσινους».

Συγκεκριμένα το «Sport Klub» αναφέρει ότι ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή (19/6) το απόγευμα προκειμένου να δρομολογηθούν οι τελικές εξελίξεις για τη συμφωνία του με τον Παναθηναϊκό.

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