Ομπράντοβιτς: Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό λέει δημοσίευμα από την Σερβία

O Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέγραψε στον Παναθηναϊκό αναφέρει δημοσίευμα από την Σερβία ενώ συμπληρώνει πως ο «θρυλικός» προπονητής επιστρέφει στην ομάδα με την οποία έγραψε ιστορία.
Πιο συγκεκριμένα, το δημοσίευμα της σέρβικης ιστοσελίδας «TeleSport» μιλα για ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Σέρβο τεχνικό να επιστρέφει στο «τριφύλλι» με συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, ύψους 10.5 εκατομμυρίων ευρώ.
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