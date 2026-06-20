Ομπράντοβιτς: Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό λέει δημοσίευμα από την Σερβία

O Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέγραψε στον Παναθηναϊκό αναφέρει δημοσίευμα από την Σερβία ενώ συμπληρώνει πως ο «θρυλικός» προπονητής επιστρέφει στην ομάδα με την οποία έγραψε ιστορία.

Πιο συγκεκριμένα, το δημοσίευμα της σέρβικης ιστοσελίδας «TeleSport» μιλα για ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Σέρβο τεχνικό να επιστρέφει στο «τριφύλλι» με συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, ύψους 10.5 εκατομμυρίων ευρώ.

🚨 BREAKING: IT’S DONE, ZELJKO OBRADOVIC IS RETURNING TO PANATHINAIKOS! 🔥



According to our exclusive sources, the legendary head coach HAS SIGNED a THREE-YEAR deal worth €10.5 million with the club where he previously achieved tremendous success! 🍀



More details soon 👀🔜 pic.twitter.com/VUp5G3XmWb — TeleSport.rs (@TelesportRS) June 20, 2026