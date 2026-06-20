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Ομπράντοβιτς: Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό λέει δημοσίευμα από την Σερβία

Σέρβικη ιστοσελίδα αποκαλύπτει πως π Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέγραψε στον Παναθηναϊκό ενώ αναφέρει και το οικονομικό σκέλος του deal.

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Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
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O Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέγραψε στον Παναθηναϊκό αναφέρει δημοσίευμα από την Σερβία ενώ συμπληρώνει πως ο «θρυλικός» προπονητής επιστρέφει στην ομάδα με την οποία έγραψε ιστορία.

Πιο συγκεκριμένα, το δημοσίευμα της σέρβικης ιστοσελίδας «TeleSport» μιλα για ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Σέρβο τεχνικό να επιστρέφει στο «τριφύλλι» με συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, ύψους 10.5 εκατομμυρίων ευρώ.

 

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