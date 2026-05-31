Τον δεύτερο διαδοχικό τίτλο στο Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε ο Λουίς Ενρίκε, ωστόσο πολλοί θυμούνται τον Ισπανό για την τραγωδία που τόν σημάδεψε.

Το 2019 ο Ενρίκε έχασε τη μικρή του κόρη σε ηλικία μόλις εννέα ετών από οστεοσάρκωμα, με τον ίδιο να αναφέρεται στο τραγικό γεγονός. «Μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου τυχερό ή άτυχο; Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, πολύ τυχερό. Η κόρη μου ήρθε να ζήσει μαζί μας για εννέα υπέροχα χρόνια. Έχουμε χιλιάδες αναμνήσεις από αυτήν, βίντεο, απίστευτα πράγματα», είχε δηλώσει.

Ο προπονητής της Παρί δεν μπόρεσε να συγκρατήσει μάλιστα τα δάκρυά του όταν μίλησε για τη μητέρα του που αρνούνταν να κρατήσει φωτογραφίες της αδικοχαμένης εγγονής της.

«Η μητέρα μου δεν μπορούσε να κρατήσει φωτογραφίες της μέχρι που έφτασα σπίτι και τη ρώτησα: "γιατί δεν υπάρχουν φωτογραφίες της Σάνα, μαμά;" Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μαμά, πρέπει να βάλεις. Η Σάνα είναι ζωντανή. Δεν υπάρχει φυσικά, αλλά πνευματικά. Γιατί κάθε μέρα μιλάμε γι’ αυτήν, γελάμε και τη θυμόμαστε», είπε.

Σε άλλη δήλωσή του για την κόρη του, λίγο μετά την κατάκτηση του Champions League το 2025 ο Λουίς Ενρίκε ανέφερε: «Η κόρη μου αγαπούσε τόσο πολύ τα πάρτι και είμαι βέβαιος ότι εξακολουθεί να κάνει πάρτι όπου κι αν είναι.

Θυμάμαι μια καταπληκτική φωτογραφία που είχα μαζί της στον τελικό στο Βερολίνο, μετά την κατάκτηση του Champions League, τοποθετώντας μια σημαία της Μπαρτσελόνα στο γήπεδο. Έχω την επιθυμία να κάνω το ίδιο με την Παρί.

Η κόρη μου δεν θα είναι εκεί σωματικά, αλλά θα είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Έχω το κίνητρο να συνεχίσω να προχωρώ με ό,τι μου δίνει η ζωή και να το μοιραστώ με την οικογένειά μου. Όλοι αγαπάμε τις όμορφες και χαρούμενες στιγμές, αλλά κάτι εξίσου σημαντικό είναι να μάθουμε να ξεπερνάμε τις τραγωδίες. Θα ξανασυναντηθούμε».