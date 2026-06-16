Παναθηναϊκός: Αντίστροφη μέτρηση για Ομπράντοβιτς

Μετά το «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Εργκίν Άταμαν άρχισαν να «τρέχουν» και οι εξελίξεις στο «πράσινο» στρατόπεδο.
Το θέμα της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην ομάδα έχει τεθεί σε πρώτο πλάνο, με τους «πράσινους» να έχουν ρίξει όλο το βάρος στην υλοποίηση του μεγάλου deal με τον Σέρβο προπονητή.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Βραζιλία: Το ανατριχιαστικό στόρι της 21χρονης που σκοτώθηκε σε «rope jumping»
- Στα πόσα χρόνια μπορεί να βγει ο Γιωτόπουλος: Τι ισχύει για τους πολυϊσοβίτες και το «17 φορές ισόβια»
- Αυξάνονται τα «κρούσματα» λαγοκέφαλου στις ελληνικές παραλίες: Τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει
- Αυτό θα είναι το πιο αντιεμπορικό ματς από τα 104 παιχνίδια του Μουντιάλ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.