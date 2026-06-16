Παναθηναϊκός: Αντίστροφη μέτρηση για Ομπράντοβιτς

Μετά το «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Εργκίν Άταμαν άρχισαν να «τρέχουν» και οι εξελίξεις στο «πράσινο» στρατόπεδο.

Το θέμα της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην ομάδα έχει τεθεί σε πρώτο πλάνο, με τους «πράσινους» να έχουν ρίξει όλο το βάρος στην υλοποίηση του μεγάλου deal με τον Σέρβο προπονητή.

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