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Παναθηναϊκός: Αντίστροφη μέτρηση για Ομπράντοβιτς

Κάθε ώρα που περνάει είναι πολύ κρίσιμη αναφορικά με τις προσπάθειες που κάνει ο Παναθηναϊκός για το «ναι» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

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Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center | Εurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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Μετά το «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Εργκίν Άταμαν άρχισαν να «τρέχουν» και οι εξελίξεις στο «πράσινο» στρατόπεδο.

Το θέμα της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην ομάδα έχει τεθεί σε πρώτο πλάνο, με τους «πράσινους» να έχουν ρίξει όλο το βάρος στην υλοποίηση του μεγάλου deal με τον Σέρβο προπονητή.

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