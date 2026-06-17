Παναθηναϊκός: Οι έξι παίκτες που κόβονται από την προετοιμασία

Εκτός από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού θα μείνουν οι οι Μπακασέτας, Γεντβάι, Σισοκό, Πάντοβιτς, Σφιντέρσκι και Βιλένα, αφού πρόκειται για παίκτες που βρίσκονται στην λίστα υπό παραχώρηση και γι' αυτό έχουν λάβει ειδική άδεια προκειμένου να βρουν ομάδα.
Επομένως, ανάλογα το πως θα πάει η διαδικασία αυτή είναι πιθανό να μην τους δούμε καθόλου στο Άπελντορν.
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