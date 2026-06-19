Παναθηναϊκός: Οι Σέρβοι επικαλούνται το «all in» του Gazzetta από τους «πράσινους» για Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να βάλει «βαθιά το χέρι στην τσέπη για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, προσφέροντάς του 2 εκατομμύρια ετησίως για να αναλάβει την ομάδα, όπως αναφέρουν οι Σέρβοι.

Αν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πραγματοποιήσει αυτή την κίνηση, τότε θα κάνει τον «Ζοτς» τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην Ευρώπη.

Σημειώνεται πως δεν είναι ακόμα γνωστό αν σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται και οι αμοιβές του τεχνικού επιτελείου που θα έχει μαζί του.

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